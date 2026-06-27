Abel Losada apela a la responsabilidad para prevenir atropellos

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, participó ayer en Arbo en una nueva jornada de la campaña de educación y prevención de atropellos promovida por la Subdelegación del Gobierno, la Jefatura Provincial de Tráfico y la Guardia Civil. En el acto participaron también la jefa provincial de tráfico, Paula Yubero; el alcalde de Arbo, Horacio Gil, y representantes de la Guardia Civil, que repartieron chalecos reflectantes entre los vecinos y vecinas asistentes a esta sesión informativa, centrada en los principales consejos de seguridad para peatones y conductores, haciendo hincapié en la protección de las personas mayores y en la prevención de los atropellos.

Abel Losada agradeció al Concello de Arbo su implicación en la organización de la actividad e incidió en la necesidad de sumar esfuerzos entre administraciones, cuerpos de seguridad y ciudanía para reforzar la prevención y mejorar la seguridad de las personas más vulnerables en las carreteras.

Los datos provisionales de la Dirección General de Tráfico reflejan una especial incidencia de los atropellos mortales en la siniestralidad viaria de la provincia de Pontevedra durante el año 2026. Hasta el momento, se registraron 13 siniestros mortales en las vías interurbanas de la provincia que causaron el fallecimiento de 13 personas. De ellas, ocho eran peatones atropellados, una cifra que ya supera ampliamente los registros anuales de los últimos años.

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Los atropellos mortales representan más del 60% de las muertes registradas en las carreteras interurbanas de la provincia en los que va de año. Además, el análisis de los siniestros muestra que la mayoría de las víctimas mortales por atropello eran personas de avanzada edad. Dee las ocho personas fallecidas por esta causa en 2026, siete tenían más de 75 años.