Ponteareas aprueba «in extremis» el Plan Especial para un centro de día en Xinzo

El gobierno local de Ponteareas tiene en marcha un Plan Especial de Ordenación de Núcleo Rural (PEONR) de A Portela, en la parroquia de Xinzo, donde prevé levantar un centro de día. Dicha ordenación del suelo depende del informe de impacto ambiental que debe aprobar la Xunta, cuya prórroga vencía en el día de ayer, y que el gobierno local evitó que caducara aprobando parcialmente el Plan Especial. Este queda ahora condicionado al resultado de los informes pendientes de recibir en el Concello, que deben emitir la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil y la Dirección Xeral de Carreteras.

La Corporación celebró ayer un pleno extraordinario para aprobar parcialmente este Plan Especial de A Portela. La sesión, que comenzó a las nueve de la mañana, se convocó oficialmente a las once de la noche del día anterior, festivo de San Juan. Aunque la concejala de Urbanismo, Silvia Fernández Táboas, se adelantó a las críticas de la oposición pidiendo disculpas por la convocatoria del pleno con tan poca antelación, los grupos municipales de la oposición presentes en el pleno hicieron hincapié en este reproche. «Son docenas de docenas de documentos de cientos de páginas», explicó el portavoz del BNG, Miguel Bouzó, insistiendo en que «llevan dos años sabiendo que la prórroga acaba hoy». Por su parte, el portavoz de PeC, Manoel Ucha, pidió la dimisión de la edil de Urbanismo por esta gestión.

Por su parte, la responsable de Urbanismo defendió la necesidad de aprobar parcialmente este Plan Especial de Ordenación del Núcleo Rural de A Portela, condicionado al resultado de los informes pendientes, para evitar iniciar de nuevo el proceso de elaboración del informe de impacto ambiental. Igualmente, acabó explicando que el hecho de llevar a pleno esta aprobación el mismo día que vence la prórroga que le concedió la Xunta se debe a que el Gobierno central le había prometido entregar los informes pendientes el día 22 de junio, circunstancia que no se cumplió. «Este expediente nunca estuvo parado, es prioridad máxima», defendió Silvia Fernández.

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El gobierno local también indicó en pleno que el Concello cuenta ya con el presupuesto necesario para construir este centro de día en Xinzo y que ya adquirió todos los terrenos necesarios para ello. La obra se financiará con cargo a fondos europeos que el Concello consiguió a través del Plan de Acción Integrado, donde también se incluyen otras inversiones, como la construcción de otro centro de día en Guláns, la reforma de la plaza de abastos para convertirla en una moderna biblioteca pública o la reurbanización de la Plaza de Bugallal.