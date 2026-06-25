Ponteareas lleva a A Estrada un rediseño de la alfombra del papa

Los alfombristas de Ponteareas exhibirán la adaptación de una de sus composiciones más emblemáticas en A Estrada. El próximo 27 de junio, más de 40 integrantes de la asociación serán los encargados de realizar el tramo más extenso de alfombras florales realizadas en la localidad estradense, con una creación de 100 metros inspirada en la obra creada en Madrid con motivo de la visita del papa León XIV a principios de mes.

Según el presidente de la Asociación de Alfombristas, Miguel Angel García Correa, «aquella alfombra, que cautivó a miles de peregrinos, visitantes y medios de comunicación, se convirtió en una referencia del arte efímero contemporáneo por la riqueza de sus diseños, la precisión técnica de su ejecución y su profundo simbolismo religioso». Añade que su repercusión trascendió fronteras y consolidó una vez más el prestigio internacional de los alfombristas de Ponteareas, considerados auténticos embajadores de una tradición centenaria.

Ahora, esa creación renacerá adaptada a la identidad estradense gracias al trabajo de los diseñadores Jorge Talavera y del propio Miguel García, que reinterpretaron el concepto original incorporando elementos propios del municipio, como la concha y la estrella presentes en el escudo local.

La cita convertirá A Estrada en uno de los grandes escenarios del alfombrismo gallego con un encuentro internacional organizado por la Federación de Alfombristas de Galicia y la Asociación Alfombristas da Estrada, con el apoyo del Concello y de la Xunta. Las calles Don Nicolás, Calvo Sotelo y Ulla acogerán un recorrido floral de 300 metros de longitud y tres de ancho, que servirá de marco para la procesión del Santísimo Sacramento durante las fiestas patronales de San Paio.

Además de Ponteareas, participarán colectivos de Bueu, Burela y Viana do Castelo, junto a alfombristas de Ames, O Castro de Caldelas, Cerponzóns y la propia A Estrada. El tramo local estará inspirado en las vidrieras de la iglesia parroquial e incorporará símbolos profundamente vinculados al municipio, como el salmón y la sidra.

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Los trabajos comenzarán a las 7.00 horas y se prolongarán hasta las 14.00, permitiendo a vecinos y visitantes seguir en directo el minucioso proceso de elaboración. La cita aspira a consolidarse como uno de los eventos más singulares del calendario festivo gallego y como una nueva celebración del arte floral y de las tradiciones compartidas entre Galicia y Portugal, segun explica el presidente de la Federación de Alfombristas de Galicia, Carlos Henrique Fernández.