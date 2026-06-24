Comercio local
A Deliciosa gana el premio de escaparatismo del Corpus
El edil de comercio entrega los galardones en los que Coken Hair y Calceta consiguen el segundo y tercer puesto
El Concello de Ponteareas entregó los premios del Concurso de Escaparates del Corpus en un acto celebrado en el salón de plenos de la Casa do Concello.
La entrega estuvo presidida por el concejal de Comercio, Ricardo González, quien, durante su intervención, destacó la implicación del comercio local en una de las fiestas más emblemáticas de la villa.
El jurado, formado por el maestro florista y artista multidisciplinar Carlos Curbelo y el diseñador José Vidal, valoró la originalidad, creatividad y calidad estética de las propuestas presentadas. El primer premio fue para carnicería A Deliciosa, reconocida por el escaparate más creativo del certamen. El segundo galardón recayó en peluquería Coken Hair, mientras que el tercer premio fue para mercería Calceta.
Con esta iniciativa, el Concello busca reconocer el esfuerzo de los establecimientos participantes, al tiempo que contribuye a embellecer la villa y dinamizar la actividad comercial durante la celebración del Corpus.
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- Davila 23/06/2026