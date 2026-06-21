Enclave para un «Stonehenge» gallego

Un grupo de vecinos, investigadores y amantes del patrimonio vivirán este domingo una experiencia singular en el Coto de Aldir o Aldiri, en Covelo, coincidiendo con el solsticio de verano. La cita busca reivindicar este enclave, considerado por algunos estudiosos como un posible santuario prehistórico vinculado a observaciones astronómicas, hasta el punto de ser comparado por algunas personas con un particular «Stonehenge» gallego.

La actividad comenzará a las siete de la tarde en la plaza de A Hermida, situada junto a la Casa Museo Pazo da Cruz. Desde allí, los participantes se desplazarán en vehículos particulares hasta la base del monte, a unos dos kilómetros, para después completar una ruta a pie de aproximadamente un kilómetro hasta la cima del Coto.

El recorrido no será únicamente una caminata por el monte. Durante el ascenso, los asistentes podrán descubrir una de las estructuras más llamativas del lugar: una monumental mina de agua excavada en la roca, de unos doce metros de longitud, cerca de dos metros de altura y apenas setenta y cinco centímetros de anchura. Se trata de una singular obra de ingeniería hidráulica histórica que añade todavía más misterio a este espacio.

Según explica el escritor Maximino Fernández Sendín, una vez en la cumbre, el grupo participará en una explicación interpretativa sobre los elementos arqueológicos y naturales que conforman el enclave. «El Coto de Aldiri reúne numerosos indicios que apuntan a una posible función ritual o ceremonial en tiempos prehistóricos», asegura Fernández Sendín.

Entre los elementos más destacados figuran más de ochenta grandes cazoletas o coviñas labradas en la piedra, cuya función sigue siendo objeto de debate entre los especialistas. También se han identificado posibles figuras zoomorfas, visibles mediante pareidolias en las formaciones rocosas, así como una necrópolis compuesta por mámoas y dólmenes. A ello se suman dos posibles menhires, piezas que refuerzan la teoría de que este lugar pudo haber sido un centro ceremonial prehistórico.

«El principal objetivo de la jornada será estudiar las posibles alineaciones solares del solsticio de verano con distintos elementos arqueológicos y naturales presentes en el monte. Este tipo de observaciones resulta clave para comprender si las comunidades prehistóricas utilizaron el enclave como marcador astronómico, del mismo modo que ocurrió en otros grandes santuarios megalíticos europeo», asegura.

El propio escritor, Maximino Fernández Sendín, compartirá sus investigaciones más recientes sobre el Coto de Aldiri y su posible significado histórico.

La puesta de sol está prevista para las 22:18 horas. Tras ese momento, la programación concluirá con una breve representación druídica, concebida como un homenaje simbólico a las antiguas tradiciones vinculadas al ciclo solar.

La organización recuerda a los asistentes la necesidad de acudir con calzado adecuado, agua, algo de comida y ropa cómoda adaptada a la meteorología. La participación es libre y voluntaria, y cada persona acudirá bajo su propia responsabilidad.

Más allá de la observación astronómica, la cita pretende abrir una reflexión sobre el valor patrimonial del Coto de Aldir, un espacio donde paisaje, arqueología y memoria ancestral parecen converger bajo la luz del solsticio.

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La actividad cuenta con la colaboración de la Casa Museo Etnográfico Pazo da Cruz, el Centro de Estudios de A Paradanta y O Condado, el Concello de Covelo, la Comunidad de Montes de Santa Marina, la Comunidad de Montes de Maceira y la Asociación de Vecinos de Pazos, entidades que contribuyen a poner en valor uno de los enclaves arqueológicos más singulares del sur de Galicia.