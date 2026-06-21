Colectivos de Guláns vigilan los montes para evitar incendios

Los colectivos vecinales de Guláns han puesto en marcha una iniciativa de colaboración ciudadana para reforzar la vigilancia del monte y contribuir a la prevención de incendios forestales durante los periodos de mayor riesgo. La propuesta busca implicar al vecindario en la protección de un patrimonio común de gran valor ambiental, paisajístico y social.

La iniciativa, denominada «Guláns Vixía», se articula a través de una red vecinal basada en la participación voluntaria de personas que, durante sus paseos, actividades de ocio o estancias habituales en el monte y su entorno, puedan colaborar en la observación del territorio y en la comunicación de incidencias a los servicios competentes.

Los promotores subrayan que el proyecto no contempla trabajos forestales ni actuaciones directas ante incendios. Tampoco pretende sustituir las funciones de los servicios profesionales de emergencias o extinción. Su objetivo se centra exclusivamente en la presencia ciudadana, la observación responsable del entorno y el aviso rápido ante posibles situaciones de riesgo. Entre las medidas previstas figuran la organización de turnos orientativos en jornadas con riesgo muy alto o extremo de incendio, especialmente en puntos estratégicos de observación como Alto de San Cibrán, A Caseta y el Cruceiro de San Martín. También se habilitarán canales de comunicación entre los participantes y se desarrollarán acciones informativas para mejorar el conocimiento de las medidas preventivas y de los protocolos de aviso.

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La propuesta ha contado además con el asesoramiento del personal técnico del Distrito Forestal, que ha aportado recomendaciones en materia de coordinación, autoprotección y comunicación eficiente de incidencias. Los colectivos impulsores consideran que la prevención de incendios forestales es una responsabilidad compartida y defienden que pequeñas acciones de colaboración vecinal pueden marcar la diferencia en la protección del territorio.