Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
SilabarioEstanco PepiLa lucha de DanielAlerta productor musicalProfesores universitariosParque acuatico MonterreiCelta Fortuna
instagramlinkedin

Vecindario

Colectivos de Guláns vigilan los montes para evitar incendios

La iniciativa «Guláns vixia» impulsada por colectivos de la parroquia busca alertar de fuegos y disuadir a los incendiarios

Reunión de colectivos en la parroquia de Guláns.

Reunión de colectivos en la parroquia de Guláns. / D.P.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Gabino Porto

Ponteareas

Los colectivos vecinales de Guláns han puesto en marcha una iniciativa de colaboración ciudadana para reforzar la vigilancia del monte y contribuir a la prevención de incendios forestales durante los periodos de mayor riesgo. La propuesta busca implicar al vecindario en la protección de un patrimonio común de gran valor ambiental, paisajístico y social.

La iniciativa, denominada «Guláns Vixía», se articula a través de una red vecinal basada en la participación voluntaria de personas que, durante sus paseos, actividades de ocio o estancias habituales en el monte y su entorno, puedan colaborar en la observación del territorio y en la comunicación de incidencias a los servicios competentes.

Los promotores subrayan que el proyecto no contempla trabajos forestales ni actuaciones directas ante incendios. Tampoco pretende sustituir las funciones de los servicios profesionales de emergencias o extinción. Su objetivo se centra exclusivamente en la presencia ciudadana, la observación responsable del entorno y el aviso rápido ante posibles situaciones de riesgo. Entre las medidas previstas figuran la organización de turnos orientativos en jornadas con riesgo muy alto o extremo de incendio, especialmente en puntos estratégicos de observación como Alto de San Cibrán, A Caseta y el Cruceiro de San Martín. También se habilitarán canales de comunicación entre los participantes y se desarrollarán acciones informativas para mejorar el conocimiento de las medidas preventivas y de los protocolos de aviso.

Noticias relacionadas

La propuesta ha contado además con el asesoramiento del personal técnico del Distrito Forestal, que ha aportado recomendaciones en materia de coordinación, autoprotección y comunicación eficiente de incidencias. Los colectivos impulsores consideran que la prevención de incendios forestales es una responsabilidad compartida y defienden que pequeñas acciones de colaboración vecinal pueden marcar la diferencia en la protección del territorio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents