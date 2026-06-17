El IES do Barral toma la calle para reclamar un acceso seguro al instituto

La comunidad educativa del IES do Barral, de Ponteareas, se movilizó para reclamar un acceso peatonal seguro para el alumnado, que en la actualidad está obligado a transitar por la N-120 para acceder al instituto. Además de llevar a cabo una marcha que partió desde el propio IES do Barral y remató frente a la Casa del Concello, donde la ANPA Luis Pardo entregó por registro cerca de un millar de firmas.

Desde la asociación de familias alertan del peligro que supone para la seguridad de los estudiantes acceder al centro por la N-120, por tratarse de una vía con elevada intensidad de tráfico y que constituye una importante arteria de comunicación entre la villa, las parroquias y los concellos limítrofes. «Además, en numerosas ocasiones la visibilidad se ve reducida por condiciones meteorológicas adversas, como la niebla, lo que incrementa notablemente el riesgo para los peatones», destacan, recordando que el gobierno local es conocedor de esta problemática y que la última de las propuestas que les presentó el concejal de Ensino «sigue sin resolver la demanda histórica, ya que continúa obligando al alumnado a transitar por la N-120 para acceder a su centro de enseñanza».

Así, con esta movilización, la comunidad educativa del IES do Barral insta al Concello de Ponteareas a que se reúna con los responsables educativos para buscar todos juntos una solución.

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El Concello, por su parte, anunció la semana pasada que en los últimos meses se estudiaron distintas alternativas para mejorar la seguridad peatonal del alumnado, una de ellas ya evaluada técnicamente por la Consellería de Educación y que ya fue presentada a la dirección del IES do Barral para su exposición en el próximo Consello Escolar, previsto para el 30 de junio.