Ponteareas renovará la envolvente y tejado del Álvaro Pino por 1,5 millones

El Concello de Ponteareas ha sacado a licitación las obras de mejora de la eficiencia energética de la envolvente del Complejo Deportivo Álvaro Pino, unas instalaciones que tienen más de 30 años y que presentan importantes deficiencias, sobre todo en su cubierta. Las obras incluyen también la ampliación de la piscina y de la sala de fitness. El contrato asciende a casi 1,5 millones de euros y las empresas interesadas en hacerse con él tienen hasta el 25 de junio para presentar sus ofertas. Una vez adjudicado, el plazo de ejecución de las obras será de doce meses.

Las actuaciones previstas buscan mejorar la eficiencia energética del complejo deportivo ponteareano mediante la renovación integral de la envolvente térmica del edificio existente, así como la ampliación de las instalaciones deportivas destinadas a la piscina y a la sala de fitness, con el objetivo de mejorar la funcionalidad, la capacidad y las condiciones de uso de este equipamiento deportivo municipal.

El contrato incluye, entre otras actuaciones, el cambio de la cubierta existente por una nueva solución más eficiente energéticamente, la ejecución de una ampliación destinada a la creación de un nuevo vaso de piscina y a la ampliación de la sala de fitness, la ejecución de nuevas soluciones estructurales y de fachada, la mejora de las condiciones de accesibilidad y seguridad, así como la renovación de las instalaciones e infraestructuras necesarias para el correcto funcionamiento del complejo deportivo.

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El presupuesto base de licitación asciende a 1,2 millones de euros, que con el IVA haría un total de casi 1,5 millones de euros. Para su financiación el Concello de Ponteareas ha conseguido fondos por varias vías: la Xunta de Galicia aportará 257.000 euros y la Diputación de Pontevedra 1,1 millones a través del Plan Provincia Extraordinaria 2025 y 141.000 euros del Plan +Provincia 2026.