Complejo deportivo
Ponteareas renovará la envolvente y tejado del Álvaro Pino por 1,5 millones
Las obras, centradas en la mejora de la eficiencia energética, incluyen la ampliación de la piscina y de la sala de fitness | Tienen un plazo de un año
El Concello de Ponteareas ha sacado a licitación las obras de mejora de la eficiencia energética de la envolvente del Complejo Deportivo Álvaro Pino, unas instalaciones que tienen más de 30 años y que presentan importantes deficiencias, sobre todo en su cubierta. Las obras incluyen también la ampliación de la piscina y de la sala de fitness. El contrato asciende a casi 1,5 millones de euros y las empresas interesadas en hacerse con él tienen hasta el 25 de junio para presentar sus ofertas. Una vez adjudicado, el plazo de ejecución de las obras será de doce meses.
Las actuaciones previstas buscan mejorar la eficiencia energética del complejo deportivo ponteareano mediante la renovación integral de la envolvente térmica del edificio existente, así como la ampliación de las instalaciones deportivas destinadas a la piscina y a la sala de fitness, con el objetivo de mejorar la funcionalidad, la capacidad y las condiciones de uso de este equipamiento deportivo municipal.
El contrato incluye, entre otras actuaciones, el cambio de la cubierta existente por una nueva solución más eficiente energéticamente, la ejecución de una ampliación destinada a la creación de un nuevo vaso de piscina y a la ampliación de la sala de fitness, la ejecución de nuevas soluciones estructurales y de fachada, la mejora de las condiciones de accesibilidad y seguridad, así como la renovación de las instalaciones e infraestructuras necesarias para el correcto funcionamiento del complejo deportivo.
El presupuesto base de licitación asciende a 1,2 millones de euros, que con el IVA haría un total de casi 1,5 millones de euros. Para su financiación el Concello de Ponteareas ha conseguido fondos por varias vías: la Xunta de Galicia aportará 257.000 euros y la Diputación de Pontevedra 1,1 millones a través del Plan Provincia Extraordinaria 2025 y 141.000 euros del Plan +Provincia 2026.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una boda celtista hasta las lágrimas: la sorpresa de Iago Aspas y Claudio Giráldez que emocionó a Valeria y Alberto
- Las playas de Vigo empiezan a vaciarse
- Diez carreras gallegas exigen más de un 12 para entrar en la universidad
- El perro más bello del mundo es de Vigo y se llama Hugo Boss: «Lo mejor que tiene es la expresión de la cara, es precioso»
- El comercio local de Vigo, en contra de la apertura de supermercados domingos y festivos: «Es competencia desleal»
- Muere un motorista en un accidente en Barro
- La gallega Tatiana Badiola de 33 años, entre las primeras beneficiadas por las ayudas de la ley ELA: «Ahora empieza otro desafío; convertir ese derecho en cuidados reales»
- Aduanas incorporará a su base de Vigo una patrullera de casi 40 metros incautada el pasado verano en el Estrecho