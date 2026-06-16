Liberan a una conductora que quedó atrapada en su vehículo al volcar en Ponteareas
Ocurrió a las 2.30 de la madrugada en la parroquia de Moreira
Una mujer ha tenido que ser excarcelada este martes tras volcar con su vehículo en el municipio de Ponteareas.
Según ha informado el 112, el suceso tuvo lugar pasadas las 2.30 horas en Urcela, en la parroquia de Moreira. Fue la propia accidentada la que contactó con el servicio de emergencias para alertar de lo que había sucedido y avisar de que permanecía atrapada en el interior del vehículo.
El 112 puso en marcha entonces un operativo en el que participaron Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los GES-SPEIS de Ponteareas, la Guardia Civil de Tráfico y los agentes de la Policía Local.
Los medios confirmaron una vez en el punto que la conductora era la única ocupante y que permaneció consciente en todo momento.
Finalmente, fue liberada por los GES-SPEIS, tras lo que recibió asistencia sanitaria.
- Las playas de Vigo empiezan a vaciarse
- Diez carreras gallegas exigen más de un 12 para entrar en la universidad
- Una enfermera vuelca en Vilagarcía tras quedarse dormida al volante
- Un banco pagará 6.000 euros en costas por no devolver 104 euros a una clienta de Vigo
- Un vigués logra que la Justicia le reconozca ser dueño de una finca tras 30 años de conflicto con los comuneros de Cabral
- Nueva PAU en Galicia: la Xunta propone una segunda revisión para cada examen elaborado y más docentes de secundaria en los grupos de trabajo
- Los restos hallados en Carral y Laxe confirman la huella de la muralla y del Vigo que creció sobre ella
- Una boda celtista hasta las lágrimas: la sorpresa de Iago Aspas y Claudio Giráldez que emocionó a Valeria y Alberto