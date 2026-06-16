Liberan a una conductora que quedó atrapada en su vehículo al volcar en Ponteareas

Una mujer ha tenido que ser excarcelada este martes tras volcar con su vehículo en el municipio de Ponteareas.

Según ha informado el 112, el suceso tuvo lugar pasadas las 2.30 horas en Urcela, en la parroquia de Moreira. Fue la propia accidentada la que contactó con el servicio de emergencias para alertar de lo que había sucedido y avisar de que permanecía atrapada en el interior del vehículo.

El 112 puso en marcha entonces un operativo en el que participaron Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los GES-SPEIS de Ponteareas, la Guardia Civil de Tráfico y los agentes de la Policía Local.

Los medios confirmaron una vez en el punto que la conductora era la única ocupante y que permaneció consciente en todo momento.

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Finalmente, fue liberada por los GES-SPEIS, tras lo que recibió asistencia sanitaria.