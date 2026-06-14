Empresas ponteareanas acogen a doce jóvenes en prácticas formativas

El Concello de Ponteareas ha inaugurado una tercera edición del programa «Fórmate na Empresa», una iniciativa impulsada por la Xunta de Galicia, cofinanciada por la Unión Europea, que permitirá a 12 jóvenes realizar estancias formativas remuneradas en empresas y entidades del municipio durante los próximos cuatro meses. Ponteareas es el único Ayuntamiento de Galicia seleccionado para participar en dicho programa.

Para la concejala de Empleo, Silvia Fernández Táboas, esta iniciativa representa «una oportunidad real para que nuestra juventud pueda adquirir experiencia profesional, conocer de primera mano el funcionamiento de las empresas y mejorar sus posibilidades de inserción laboral».

En este sentido, las empresas participantes pertenecen a sectores diferentes, desde el deporte y el ocio, el textil y la moda, los servicios empresariales o el sector forestal. Así, las doce empresas que acogerán a estos jóvenes aprendices son Silvareira Servizos Forestais, Centro de Negocios Asergalicia, Consultoría Condado Paradanta, Concello de Ponteareas, Algazara Home, Uniformes Elena Pérez, Ecocelta Galicia, Slab arquitectura de interiores, Fashion Forever-Liu Bazar.

Las doce personas seleccionadas realizarán prácticas formativas con un mínimo de 100 horas mensuales en entornos reales de trabajo, percibiendo una bolsa mensual de 690,66 euros, además de recibir formación complementaria, tutorización y seguimiento continuo a lo largo del programa.

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Para la alcaldesa, Nava Castro, «este programa encaja perfectamente con la visión de futuro que tenemos para Ponteareas, una villa en la que la juventud pueda estudiar, emprender, trabajar y construir su proyecto de vida, sin verse obligada a marchar por falta de oportunidades».