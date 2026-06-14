La falta de civismo en Ponteareas conllevará multas de 200 a 3.000 euros

El Concello de Ponteareas ha aprobado una nueva ordenanza reguladora de la convivencia, civismo, limpieza y uso responsable del espacio público que contempla sanciones que van desde los 200 euros en el caso de las más leves, hasta los 3.000 euros las muy graves.

Dicha ordenanza se elaboró ante la necesidad que detectó el gobierno municipal de contar con un instrumento normativo actualizado, sistemático y claro que permita prevenir y corregir conductas que afectan negativamente a la convivencia, a la limpieza urbana, al ornato público, al medio ambiente, al descanso vecinal y al adecuado uso de los espacios comunes, tales como el depósito indebido de residuos, las emisiones acústicas molestas, la tenencia irresponsable de animales, el botellón o las pintadas no autorizadas, entre otras.

Así pues, al margen de conductas de evidente reprobación, la ordenanza prohíbe lavar vehículos en la vía pública; lavar ropa, objetos o animales en fuentes, estanques o lavaderos ornamentales; lanzar piedras, líquidos, residuos o cualquier objeto a personas, vehículos, inmuebles o espacios públicos; o colocar carteles, pancartas, adhesivos, rótulos, anuncios o propaganda sobre fachadas, muros, señales, colectores, marquesinas, farolas, árboles, mobiliario urbano o cualquier espacio público sin autorización municipal.

Por otro lado, se considera horario de especial protección frente al ruido el comprendido entre las diez de la noche y las ocho de la mañana. Durante ese periodo deberán evitarse especialmente ruidos derivados de obras, reparaciones, movimiento de muebles, aparatos de sonido, electrodomésticos, gritos, cantos y otras actuaciones compatibles con el descanso.

En cuanto a las mascotas, además de la obligatoria recogida de sus excrementos en la vía pública, sus dueños también están obligados a limpiar con agua o con alguna solución adecuada sus orines. En caso de tener un perro potencialmente peligroso, este deberá llevar un bozal adecuado e ir sujeto con un arnés resistente y no extensible. Además, la Policía Local podrá requerir al dueño del animal la correspondiente acreditación.

Botellón

Igualmente, se prohíbe la permanencia o concentración de personas en el espacio público consumiendo bebidas o realizando otras actividades cuando tales conductas alteran la convivencia ciudadana, el descanso, la limpieza, la seguridad o la salubridad.

Las infracciones se sancionarán con multas que podrán ser leves, de 200 a 750 euros; graves, de 751 a 1.500 euros; o muy graves, de 1.501 a 3.000 euros. En el caso de las infracciones leves y graves, la autoridad competente podrá acordar la sustitución total o parcial de la sanción por trabajos en beneficio de la comunidad, acciones formativas o medidas de reparación, especialmente cuando resulte útil para para la finalidad cívica y correctora de dicha ordenanza.

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Tienen la consideración de infracciones muy graves acciones como causar daños graves al patrimonio, mobiliarios, instalaciones o servicios públicos; o destruir, incendiar, arrancar o deteriorar gravemente colectores, señales, árboles, elementos esenciales del mobiliario urbano o equipamientos públicos.