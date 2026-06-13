El IKFEM expande su programación a Salvaterra

El IKFEM Festival Tui-Valença, un evento que se define como puente musical, cultural y creativo entre España y Portugal, da el salto al Condado y prepara una actividad previa a su décimo cuarta edición, que se celebrará del 16 al 19 de junio en la Eurociudad Tui-Valença. Con Salvaterra de Miño como escenario, el IKFEM presenta «Petiscos IKFEM», una propuesta cultural que unirá literatura, música, gastronomía, vino y patrimonio el próximo sábado, 27 de junio.

La programación se desarrollará en dos espacios emblemáticos de Salvaterra, el primero de ellos en el interior de su recinto amurallado, donde la escritora Ángela Banzas, finalista del Premio Planeta 2025, protagonizará un encuentro literario abierto al público. Será a las 12.00 horas y estará conducido por la periodista Eva V. Lima.

Ya por la tarde, la música será protagonista en el segundo espacio de «Petiscos IKFEM», las instalaciones de Bodegas Fillaboa, donde la soprano Laura Molina, acompañada al piano por Paula López Atanet, ofrecerá un concierto a las 20.00. La experiencia se completará con una visita guiada previa a los viñedos, a las 19.00, y una cata de vino posterior. Las entradas para el concierto y la experiencia enológica tienen un precio de 20 euros y están a la venta en www.ikfem.com.

Tomiño, primer «petisco»

Con «Petiscos IKFEM» el festival refuerza su apuesta por crear experiencias próximas al público, conectando disciplinas artísticas y poniendo en valor el patrimonio de la «raia». Salvaterra será la segunda parada de esta iniciativa, que inaugurará en Tomiño el sábado 20 de junio. En esta otra localidad fronteriza el IKFEM programa un encuentro literario entre Chus Pato y Oriana Méndez, dos voces de la poesía contemporánea. La actividad, con entrada gratuita, comenzará a las 12.00 en el Centro Goianés y concluirá con un recital acompañado de música instrumental.

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También en Tomiño será protagonista el patrimonio enológico del sur de la provincia, pues la programación se trasladará por la tarde a la bodega Altos de Torona, donde el público podrá disfrutar una visita guiada por los viñedos, una cata de vinos y un concierto de Manuel Luque Quartet, una de las formaciones emergentes del jazz estatal. El precio, al igual que en Salvaterra, será de 20 euros.