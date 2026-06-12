Ponteareas propone al IES do Barral una senda peatonal de acceso al centro

La comunidad educativa del IES do Barral, en Ponteareas, se movilizará el próximo lunes, a partir de las 18.15 horas, para reclamar un acceso peatonal digno y seguro para el alumnado. Lo hacen transcurrido algo más de un año desde que la corporación municipal aprobara por unanimidad una moción que defendió el propio alumnado en pleno, reclamando un acceso al centro escolar, situado a los pies de la N-120. Dicha protesta se produce cuando el Concello de Ponteareas ya tiene lista una nueva propuesta de mejora: la creación de una senda peatonal de unos 2,5 metros de ancho aprovechando la zona limítrofe a las instalaciones del instituto, la cual, aseguran, no interferiría ni en la actividad lectiva ni en el acceso al recinto.

Esta alternativa ya fue estudiada con el jefe territorial de la Consellería de Educación en Pontevedra, César Pérez Ares, así como con la unidad técnica de Educación, que dieron su visto bueno. El proyecto también fue presentado a la dirección del centro educativo, y será expuesto al Consejo Escolar el próximo 30 de junio, con el fin de que los distintos miembros de la comunidad hagan sus valoraciones y aportaciones.

Además de esta actuación, el Concello continúa estudiando otras posibilidades de mejora de la movilidad en el entorno del instituto a medio y largo plazo, como son la reordenación y mejora de los accesos entre el centro de salud y la zona de la gasolinera. En este sentido, cabe recordar que el Concello también solicitó el traspaso del tramo de la N-120 que afecta al IES do Barral para poder actuar directamente sobre él y mejorar la seguridad viaria y peatonal.

«Todas las partes perseguimos el mismo objetivo: que el alumnado pueda llegar al centro con total seguridad. Por eso pedimos confianza y responsabilidad para analizar conjuntamente las propuestas que se presentarán en el Consejo Escolar antes de descartar soluciones que pueden ser beneficiosas para el conjunto de la comunidad escolar y para la seguridad el alumnado», destaca la alcaldesa de Ponteareas, Nava Castro.

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Por su parte, desde el Anpa Luís Pardo rechazan cualquier propuesta que obligue al alumnado a transitar por la N-120 para acceder al IES do Barral y reiteran que la solución pasa por habilitar un acceso seguro por la entrada principal del centro, evitando el tránsito por una vía que consideran especialmente peligrosa. Igualmente, reclaman la instalación de marquesinas en las paradas de transporte escolar y la colocación de nuevos puntos de iluminación pública.