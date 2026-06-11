Salvaterra impulsa una segunda exhumación para localizar a tres represaliados

El Concello de Salvaterra, de la mano de la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica do Baixo Miño, Condado e A Louriña, impulsa la exhumación de una segunda fosa localizada en el municipio. Los trabajos, que serán financiados gracias a una ayuda de la Federación Española de Municipios y Provincias, se realizan con el objetivo de hallar los restos de Bernardo Bernárdez Martínez, Delfín Rey Sánchez y una tercera persona desconocida, que, según las partidas de defunción obtenidas en el juzgado de paz, fueron soterradas en el cementerio de Salvaterra.

El lugar donde se prevé que se localicen las fosas se encuentra dentro del Cementerio Civil de Salvaterra de Miño, en el lugar de Chan da Ponte.

El objetivo de la intervención es localizar las fosas y recuperar los cuerpos que en ella puedan aparecer para, posteriormente, proceder a su identificación. Tanto la identificación de los restos como su estudio antropológico será realizado por el médico forense Fernando Serrulla.

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El Concello ya ha encargado los trabajos de excavación a la empresa Breogán Arqueología y solo está pendiente de recibir la resolución de autorización para el inicio de los mismos.