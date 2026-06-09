Medallistas de arte efímero

Ponteareas vivió este lunes su festivo local luego de un fin de semana frenético en el que sus tradicionales alfombras florales acapararon todas las miradas. Fue un Corpus Christi de récord, pues nunca antes habían alcanzado la cifra de 35 tapices efímeros. Así, con la satisfacción del trabajo bien hecho, Ponteareas dedicó el día de ayer a homenajear a las y los alfombristas que permiten que esta tradición continúe viva. Primero con la ofrenda floral a los pies del monumento alfombrista, y luego con el acto de entrega de las medallas de plata del Corpus 2026.

El acto se celebró en el auditorio Reveriano Soutullo, que como cada lunes posterior a Corpus acoge a la familia alfombrista de Ponteareas. Todavía algo cansadas y cansados por el esfuerzo realizado las últimas semanas, y que se multiplicó en la madrugada del domingo, las y los alfombristas recibieron el homenaje que merecen, pues sus manos son las artífices de la mayor expresión artística colectiva de Ponteareas, cuya fama traspasa fronteras.

Medallistas

Como es tradición, cada tramo alfombrista elige a una integrante para recibir la medalla de plata de Corpus. Este año las personas que recogieron dicha distinción fueron: Cayetano Sixto Mejía por la Praza Bugallal-Orotava; María Dolorez Giráldez por Praza Bugallal; María Nilsa González por la calle Oriente; Rosa Domínguez por el primer tramo de la Praza Maior; Miguel Mera por el segundo tramo de la Praza Maior; Severino Pregal por el Cruceiro de San Gregorio; María Azucena Garrote por la calle Ferreiros-Anpa Pena do Equilibrio; Josefa Pino por el primer tramo de la Ferreiros; José Antonio Álvarez por Ferreiros-San Roque; Concepción Cima por Doctor Fernández Vega-Fonte do Baratillo; Juan José Campos por la calle Fernández Vega; José Antonio Vázquez por el tramo de Arco da Vella-Doctor Fernández Vega; Óscar Montero por el Cantón de Boa Vista; Bruno Antonio Vázquez por la calle Doctor Fernández Vega; Ana María Fernández por la calle Constitución; y Carmen Giráldez, María Gloria Giráldez, Silvia Costal, Rosa Ana González y Miguel Ángel Castro por los diferentes tramos de la calle Reveriano Soutullo.

Doble mención especial

Además de la entrega de las medallas, también se realizaron dos homenajes a dos históricas alfombristas de Ponteareas, como son María Carrera Otero, Maruja; y Áurea Costa. En el caso de Áurea fue a título póstumo, pues falleció el pasado mes de enero a los 94 años de edad. Era alfombristas en el Portal de Carrera (tramo de la Avenida de Constitución), donde este año echaron en falta su desparpajo y buen humor.

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De hecho, durante la elaboración del reportaje que publicamos el pasado jueves con el titular «Tejedoras de arte efímero», sus compañeras de portal recordaron la vitalidad de Áurea, que el año pasado, tras participar en la elaboración de la alfombra durante toda la noche, al día siguiente se calzó sus zapatos de tacón y disfrutó de la fiesta de Corpus Christi como la que más. Su homenaje resultó igual de emotivo que el realizado a Maruja, una alfombrista veterana que lleva el Corpus en su ADN, pues participa en la elaboración de alfombras florales desde mediados del siglo pasado.