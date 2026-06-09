Alfombristas de Ponteareas: «Conseguimos hacer dos Corpus en un día, fue un trabajo titánico»

La Asociación de Alfombristas Corpus Christi de Ponteareas sabía que tenía muchas posibilidades de elaborar uno de sus tapices florales para el papa León XIV con motivo de su actual visita a España, pero no se imaginaba un encargo de tal envergadura: dieciséis alfombras de tres metros de ancho y un total de medio kilómetro de longitud que cubrió la céntrica calle Alcalá de Madrid el domingo de Corpus.

«Nos lo comunicaron el 14 de mayo por la noche», recuerda Miguel García Correa, el presidente de la asociación ponteareana, valorando el «hito histórico» y «trabajo titánico» de hacer dos Corpus el mismo día, uno en Ponteareas y otro en Madrid. «Aquí (refiriéndose a Ponteareas) quedó muy bien, pero lo de Madrid traspasó fronteras», valora el presidente de los alfombristas, que coordinó ambas elaboraciones desde Ponteareas, con la ayuda de sus hijas, la quinta generación de alfombristas de la familia, en la capital.

De Ponteareas partieron el sábado por la mañana catorce alfombristas con todo el material necesario para llenar dieciséis tapices florales que sumaron una superficie de 720 metros cuadrados. Realizar el diseño, coordinar a 160 voluntarios y recopilar el material fue un reto que superaron con matrícula de honor, pues el papa, durante su sermón en la misa de Corpus en Cibeles, se refirió a la «belleza y elegancia de las alfombras florales».

Sara Fernández

«Es como si el papa estuviera en el Corpus de Ponteareas», considera Miguel García Correa, refiriéndose al hito que supuso que el pontífice procesionara el domingo de Corpus por unas alfombras con marca Ponteareas. En este sentido, también indican desde la asociación que León XIV es el cuarto papa que pisa los tapices florales ponteareanos. Ya lo hicieron previamente Juan Pablo II en 1982, Benedicto XVI en 2006 y Francisco en 2014.

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Además, el desfío fue mayor si se tiene en cuenta que la asociación también estuvo presente en el Jueves de Corpus de Granada, donde confeccionó una alfombra floral en la Plaza de las Pasiegas. Tres destinos en una sola semana y otro encargo a la vuelta de la esquina, pues también elaborarán un tapiz floral con motivo de la Festa da Rosa de Mos el próximo sábado.