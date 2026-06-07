Ponteareas se vuelca con el Corpus

Ponteareas amanece este domingo con sus calles adornadas con alfombras florales, una tradición con más de doscientos años de historia que cada año se renueva.

Más de dos mil personas trabajaron desde la tarde de ayer sobre el pavimento de las calles, piedra o asfalto, para hacer realidad esta demostración de arte efímero que une a varias generaciones.

A última hora de la tarde ya podía observarse a numerosas personas en las calles, entre ellas cientos de niños y niñas, que realizaban los primeros trabajos de los tapices: el perfilado. Antes, algunas personas de cada calle ya habían trabajado en el pintado de los diseños, que en todo caso permanecen en secreto hasta bien entrada la madrugada, cuando el público contempla cómo los dibujos van cobrando color.

Unos alfombristas durante las labores en las calles. / ANXO GUTIÉRREZ

A las nueve de la noche, las calles del centro urbano ya estaban repletas de personas de todas las edades. Niños y niñas comenzaron a participar en las primeras tareas, colaborando junto a familiares y amigos en una tradición que se transmite de generación en generación y que garantiza el relevo de los alfombristas.

Y aunque la confección de las alfombras comenzó a media tarde en plena calle, en los portales y bajos de las viviendas continuaba otro trabajo menos visible, pero imprescindible para el éxito de la celebración. Decenas de personas se afanaban en deshojar flores, separar materiales vegetales y calcular las cantidades necesarias para completar cada uno de los diseños previstos, una labor que ya se venía realizando desde hacía semanas. Montañas de pétalos, hojas y semillas aguardaban su momento para ocupar su espacio.

La ayuda de los niños es fundamental para la elaboración. / ANXO GUTIÉRREZ

La edición de este año es, además, la que cuenta con un mayor número de alfombras. Ponteareas amanece este domingo con 35 tapices florales repartidos por distintos puntos del recorrido procesional. De ellos, 18 fueron elaborados directamente por vecinos y vecinas de las distintas calles, mientras que los restantes corresponden a asociaciones, colectivos culturales y otras entidades participantes.

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Entre las novedades de este año destaca la aplicación «Caminar juntos», creada en colaboración por la Universidade de Vigo, la Asociación de Alfombristas y el Concello de Ponteareas. Se trata de una audioguía sensorial inteligente diseñada para acercar las alfombras florales del Corpus Christi a personas con discapacidad visual, auditiva o cognitiva .