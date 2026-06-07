El Corpus llena de luz y color Ponteareas

Las alfombras de flores de Ponteareas volvieron a sorprender este domingo a propios y extraños. La villa amaneció con un intenso aroma floral en cada rincón y la luz de la mañana descubrió lo que el talento hace posible sobre el pavimento.

Las distintas calles de la localidad perfeccionaron este año su cualidad artística de elaborar tapices con flores, como llevan haciendo desde hace al menos doscientos años. A la casi veintena de tramos realizados por vecinas y vecinos se unieron una quincena de tapices puestos sobre el suelo por localidades invitadas, asociaciones u organizaciones como la ONCE o Adapta, que mostraron el arte de las personas con capacidades especiales.

Como manda la costumbre, prácticamente todas las calles mantuvieron el secreto de sus diseños hasta el último momento para después expresar la capacidad de hacer posible algo que mucha gente ve imposible. La mayor parte de los motivos representados son alfombras clásicas con diseños tradicionales, flores, rosetones y figuras geométricas. Algunas han buscado otros recursos; así, la Avda. de la Constitución recordó a Egipto. Se recrearon pasajes de la Biblia, como los realistas Adán y Eva en el jardín del bien y del mal, de la calle Reveriano Soutullo, o el escudo papal por el viaje de Su Santidad, en As Monxas, una sugerencia que apareció en otros tapices.

Anxo Gutiérrez / Edgar Melchor

Destacaron los motivos de fantasía de la calle Oriente, con una alfombra tradicional que recuerda a las alfombras de hace cincuenta años. La petición de paz para la infancia del mundo, en la Plaza Mayor, o incluso las imágenes en 3D para completar sus juegos de figuras geométricas de Os Ferreiros, que reivindicaron su tradición alfombrista desde 1852.

La llamada alfombra vertical del cruceiro de San Gregorio contó con reptiles como lagartos o culebras, aunque en esta ocasión eran de plástico.

Entre las localidades invitadas destacó una vez más la canaria de La Orotava, hermanada con Ponteareas desde los años ochenta, así como Tíjola (Almería), Uriangato (México), Arcos de Valdevez, Monção, Melgaço, Álvares y Caminha, en Portugal.

Ponteareas celebra la procesión del Corpus Christi con 35 alfombras florales / FDV

Además de los tapices florales tradicionales, un año más llamaron especialmente la atención las decoraciones florales verticales diseñadas por el artista multidisciplinar y maestro florista Carlos Curbelo para el Concello de Ponteareas, la fachada de la iglesia de San Miguel, Artistea y el altar de la Plaza Mayor.

La procesión de Ponteareas contó con numerosas representaciones políticas y militares y estuvo encabezada por la alcaldesa de Ponteareas, Nava Castro, acompañada del director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles; del presidente de la Diputación, Luis López; del alcalde de Tíjola, José Juan Martínez; y del teniente de alcalde, Juan Carlos González Carrera. Entre las asistentes también estuvieron la senadora Nidia Arévalo y la directora xeral de Xuventude, Lara Meneses.

A Guarda y Gondomar

Además del Corpus de Ponteareas, vecinos y vecinas de Gondomar y A Guarda adornaron en la madrugada de ayer sus calles. En A Guarda los tapices se realizan, además de con flores, con sal teñida y otros materiales. En Gondomar, una vez más, los tapices congregaron a miles de personas de todo el Val Miñor, que disfrutaron de su alfombrado tradicional, donde destaca su tapiz en escalera, considerada la obra más emblemática e icónica de Gondomar y que cubre los 40 peldaños de acceso a la iglesia de San Benito.