Ponteareas acaba la humanización del centro para el Corpus

Ponteareas inicia su fin de semana grande de Corpus Christi con el remate de las obras de humanización de la Avenida Constitución y del entorno de los Xardíns da Xiralda, cuyos últimos trabajos se acometieron contrarreloj. Terminan así unas obras que superan el millón de euros, y que tuvieron que contratarse por la vía de urgencia una vez vencido el plazo de ejecución sin que la empresa adjudicataria estuviera, ni de lejos, cerca de rematar la obra.

El Concello adjudicó la obra a mediados de octubre del año pasado, con un plazo de ejecución de cinco meses que venció en marzo, cuando la adjudicataria solo había completado el 15% del importe total del contrato. Para evitar más demoras, sobre todo teniendo en cuenta la afectación en el comercio y vida del corazón de Ponteareas, el Ayuntamiento encargó el remate de la obra a una empresa local. Ayer mismo se ultimaron los detalles con la plantación de elementos vegetales en las nuevas jardineras de la calle Rogelio Groba.

Con las calles listas para recibir a las miles de personas que durante este fin de semana disfrutarán de la Fiesta de Interés Turístico Internacional de Ponteareas, el Concello refuerza su apuesta por la tecnología para hacer llegar el Corpus Christi a más personas. Entre las iniciativas previstas, destaca la retransmisión en directo de la elaboración de las alfombras florales. A través del canal de Youtube del Concello de Ponteareas, las personas interesadas podrán seguir en tiempo real todo el proceso de confección de los tapices florales, desde las primeras horas de trabajo hasta su culminación, así como los principales momentos de la celebración y de la procesión de Corpus.

En este sentido, cabe destacar que la nueva configuración del centro urbano de Ponteareas tras esta humanización presenta un reto para los alfombristas que elaboran sus tapices en las calles que fueron objeto de esta transformación, como por ejemplo la Avenida Constitución, donde se mudó el antiguo asfalto por piedra, por lo que los y las alfombristas que confeccionan la alfombra de este tramo cambiarán por primera vez la pintura por la tiza para dar forma al diseño de su tapiz. Es por ello que comenzarán antes con el trazado de dicha tradición.

Otra novedad de esta edición es la incorporación de una experiencia de realidad virtual inmersiva vinculada a la procesión de Corpus. Gracias a una grabación realizada en vídeo 360º, el domingo, a partir de las 17.00 horas, las personas que visiten la Residencia de Artistas podrán colocarse unas gafas de realidad virtual y vivir la procesión de esa misma mañana desde dentro, observando libremente todo lo que sucede a su alrededor, como si estuviesen presentes en distintos puntos del recorrido.

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Con todo, para las personas que prefieran el disfrute tradicional de la fiesta, su día grande será este domingo. La villa amanecerá cubierta de coloridas alfombras florales, por las que desfilará la procesión del Corpus Christi acompañada por la Banda de Cornetas y Tambores de Zamora a las 12.30 horas. Por la tarde habrá desfile de carrozas con acompañamiento musical y las verbenas correrán a cargo de América y Panorama City. A medianoche habrá lanzamiento de fuegos artificiales.