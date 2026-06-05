Patrimonio
El castillo de Sobroso reabre tras solucionar sus problemas de filtraciones
La Diputación de Pontevedra ha reabierto el castillo de Sobroso tras las obras de mejora realizadas, en las que invirtió 210.000 euros. El diputado provincial Pablo Castillo supervisó la actuación desarrollada en el recinto, que estuvo cerrado desde octubre para mejorar su envolvente y solucionar los problemas de filtraciones de agua.
Las obras en el castillo consistieron en la conservación de la cubierta de la Torre da Homenaxe, así como en la de la zona noble, en el pasillo del paseo de Ronda y en la parte de acceso interior al castillo. También se cambiaron ventanas y cristales por carpinterías nuevas y se aplicaron impermeabilizantes e hidrofugantes para arreglar los problemas de filtraciones de agua que venía padeciendo este recinto histórico.
A partir de este momento, las personas interesadas ya pueden volver a visitar el castillo de Sobroso, con siete salas musealizadas, de lunes a domingo, de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas. La tarifa general de acceso es de cuatro euros, aunque existen entradas con precio reducido que se pueden consultar tanto en la web www.castelodesobroso.com como en el punto de recepción de visitantes. La visita al castillo se puede completar con un recorrido por la senda botánica y por las especies vegetales autóctonas que la integran.
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