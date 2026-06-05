El reto de hacer una alfombra floral al papa

Ponteareas, siguiendo una costumbre desde la visita del papa Juan Pablo II a Santiago en 1982, volverá a confeccionar una alfombra para la de León XIV a Madrid. El reto siempre complicado de un tapiz floral para un pontífice tiene dos dificultades a mayores. La primera es que serán 16 tramos con un total de unos 500 metros lineales; la segunda es que tendrá que confeccionarse en la propia noche del Corpus, cuando el vecindario de Ponteareas trabaja en la elaboración de sus tapices.

Miguel Ángel García Correa, presidente de la asociación de alfombristas, explicó a FARO desde Granada, donde los ponteareanos confeccionaron en la madrugada de ayer otro tapiz, que «para afrontar este importante reto» serán 24 los alfombristas de Ponteareas que participarán en la calle de Alcalá, y que contarán con un total de 160 personas voluntarias para ayudarles. «Muchos de ellos son integrantes de la comunidad gallega residente en Madrid, lo que para nosotros es una demostración de colaboración, tradición y compromiso cultural».

La idea inicial para resolver el reto es crear ocho grupos de trabajo para realizar cada una de las acciones necesarias para elaborar los tapices. «Son veinte alfombras, no se hacen en un abrir y cerrar de ojos y necesitamos coordinación, por lo que cada grupo se encargará de un cometido».

García Correa añadió que la decisión de la organización para confeccionar las alfombras de Ponteareas fue comunicada hace 14 días «y hemos decidido aceptar el reto, no podíamos fallar, a pesar de que teníamos nuestra fiesta del Corpus».

Para confeccionar los tapices del papa se llevarán a Madrid 30.000 claveles y otros materiales procesados en Ponteareas. «Los claveles se cortarán y prepararán los pétalos», indica García Correa.

Diseño del tapiz para León XIV. / FdV

Tras la misa en la Plaza de Cibeles, el papa pasará por las alfombras de Ponteareas, que serán todas iguales y cuyo diseño esencial ha sido elaborado por el propio Miguel Ángel García Correa. «El tapiz lleva también un pequeño guiño a las llaves del Vaticano con el fondo de una vieira, para recordar que el año que viene es Año Santo Xacobeo».

«Para poder realizar el proyecto tenemos que agradecer el apoyo de Fagama (Federación de Asociacións Galegas en Madrid), Centro Gallego de Madrid, Xuntanza de Galegos en Alcobendas, Casa de Galicia de Alcorcón y Asociación Galega Corredor do Henares, cuya implicación está siendo fundamental para hacer posible esta iniciativa», asegura.

El presidente de los alfombristas indica que «los claveles que se llevan a Madrid son fundamentalmente blancos y amarillos con los que se crearán dieciséis composiciones ornamentales inspiradas en la simbología eucarística». «Las alfombras incorporarán elementos de gran significado religioso, como la Sagrada Forma y las Llaves de San Pedro integradas en una concha de peregrino, convirtiendo la calle Alcalá en un gran espacio de arte sacro efímero», indica.

Embajadora de una tradición única

«Para nosotros es un importante sacrificio al coincidir con nuestra fiesta, pero la participación de los alfombristas de Ponteareas en la visita del papa es obligada después de estar presentes en acontecimientos de relevancia internacional y tener importantes precedentes, como la elaboración de alfombras para las visitas de San Juan Pablo II a Santiago de Compostela en 1982 y de Benedicto XVI en 2011».

Para el presidente de los alfombristas, con esta nueva actuación, «la Asociación de Alfombristas do Corpus Christi de Ponteareas reafirma su papel como embajadora de una tradición única, llevando a Madrid una manifestación cultural que representa la excelencia del arte floral gallego y contribuyendo a proyectar internacionalmente uno de los patrimonios más singulares de Galicia».

Ayer jueves, la Asociación de Alfombristas del Corpus Christi confeccionó una alfombra floral en la Plaza de las Pasiegas (Granada) para recibir la procesión del Santísimo. Esta iniciativa, cargada de simbolismo, busca hermanar dos de las más importantes celebraciones del Corpus en España.

La alfombra, realizada de madrugada, tuvo un diámetro de ocho metros y una superficie aproximada de cincuenta metros cuadrados. Fue elaborada íntegramente con materiales naturales, entre los que se emplearon verde de tuya y eucalipto, marrón de tuya seca, pétalos deshidratados de pampullo y tuya tostada para el color negro. El blanco y el rojo se obtendrán mediante el uso de alrededor de 2.000 claveles. Para el trazado del diseño se utilizarán rodajas del corazón del maíz y cañas de bambú.

El diseño de la alfombra reprodujo el rosetón de la Catedral y la vidriera con la paloma, símbolo del Espíritu Santo.

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Se trasladaron a Granada un equipo de 20 alfombristas que trabajaron durante la madrugada del jueves para la salida procesional del Corpus Christi del jueves, día festivo en la ciudad.