Corpus Christi
Tejedoras de arte efímero
Ponteareas despertará el domingo con un aroma floral que emanará de las alfombras vegetales que cubrirán las calles del centro urbano. Aunque toda la atención se centra en el fin de semana de Corpus, el trabajo que hace posible que esta tradición siga viva se realiza desde hace semanas en los portales y bajos de la villa, donde mujeres armadas con tijeras y tinas tejen este Bien de Interés Cultural
Ponteareas no se entiende sin las alfombras florales que cada domingo de Corpus cubren las calles del centro urbano. Son parte de la identidad y carácter de la villa, y quienes las tejen son en su mayor parte las mujeres que trabajan las semanas previas en los portales y bajos del municipio. Allí pasan las tardes cortando tuya y organizando las salidas para buscar las flores cuyos pétalos pondrán color a los tapices florales por los que desfilará este domingo la procesión del Santísimo.
Un ejemplo es el Portal de Carrera, uno de los más antiguos de Ponteareas, donde se elabora una parte de la alfombra floral de la Avenida Constitución. Es la alfombra con más metros cuadrados de todas las que se hacen en Ponteareas, y su confección se obra en dos portales, el de Carrera y el conocido como el Portal do Cura. Cada año se turnan el diseño del tapiz, que en esta edición le corresponde trazar al Portal de Carrera.
El portal abrió sus puertas el 18 de mayo y cada día cerca de una veintena de mujeres se reúnen desde las cuatro y media hasta las nueve de la tarde para cortar la tuya, que es el elemento vegetal que domina en las alfombras ponteareanas, declaradas Bien de Interés Cultural (BIC). Provistas de tijeras, guantes y tinas, cortan las ramas de manera casi mecánica, con los pies reposando sobre ladrillos. «Es por comodidad, hacemos un ángulo de 90 grados con las piernas para que no se nos escurra la tina», explica Rosa Troncoso.
Planean llenar 22 capachos con tuya cortada, que guardan en la bodega colindante al portal, donde la rastrillan cada día para airearla. En cuanto a las flores, esperan siempre a la última semana para su recolección, y las mantienen en capachos de agua hasta el viernes, que es cuando empiezan a deshojar los pétalos. «Este año hay flor, aunque la blanca está un poquito quemada por el sol», indican, justo antes de que entre en el portal el grupo Alteanos para amenizar con música en directo los últimos días de trabajo.
El fin de semana empezarán a ver el resultado de tanto esfuerzo. El sábado comenzarán con el pintado del diseño, que este año es obra de Miguel García Correa, el presidente de la Asociación Alfombristas do Corpus Christi, y Andrea Estévez. En este sentido están expectantes, pues la Avenida Constitución ha sido reformada recientemente y el asfalto ha sido sustituido por piedra, por lo que, en lugar de marcar el diseño en el suelo con pintura, lo harán con tiza. Luego, a última hora de la tarde y durante la noche, darán forma al diseño con la tuya cortada y los pétalos de flores, creando una de las más de veinte alfombras que cubrirán el centro urbano de Ponteareas en la mañana del domingo.
«Es una experiencia nueva; empezaremos a pintar lo antes posible», cuentan las alfombristas del Portal de Carrera, haciendo un llamamiento a las nuevas generaciones a mantener viva esta tradición, pues, salvo alguna excepción, la mayoría tienen más de 50 años en adelante, como Salomé Davila, que lleva más de 50 años como alfombrista en este portal, aunque muchos más tejiendo esta tradición. «Empecé de niña», cuenta Salomé, mientras que otras reconocen no llevar tanto tiempo porque son ponteareanas «de adopción», como es el caso de Ana Fernández, que este año llevará la medalla que todos los años concede el Concello de Ponteareas a las alfombristas de cada portal. En este, en concreto, «aceptamos mano de obra», bromean sin dejar de mover la tijera.
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