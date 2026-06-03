Ponteareas elimina la maleza que invadía el castro de Troña

El Concello de Ponteareas ha eliminado la vegetación que invadía el entorno del castro de Troña, un Bien de Interés Cultural que mantenía oculto la maleza. Los trabajos se realizaron bajo control arqueológico y con la correspondiente autorización de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia. Según el gobierno municipal, consistió en el «mayor proyecto de conservación y protección patrimonial de las últimas décadas».

Los trabajos se centraron en la eliminación de vegetación invasora, especialmente acacias y eucaliptos, así como en la limpieza de diferentes zonas del castro y de los accesos al recinto, permitiendo recuperar la imagen y las condiciones ambientales del enclave.

La actuación se desarrolló aplicando medidas específicas de protección arqueológica para garantizar la conservación de las estructuras existentes, evitando afecciones a las murallas, fosas, muros y demás elementos patrimoniales presentes en el yacimiento. Además, se realizó un seguimiento arqueológico durante toda la ejecución de los trabajos y se emplearon técnicas manuales en las zonas más sensibles.

La concejala de Medio Ambiente, Silvia Fernández Táboas, destaca la importancia de dicho proyecto porque «la presencia continuada durante décadas de vegetación invasora y árboles de gran porte en el interior y entorno del yacimiento provocó que buena parte de las estructuras arqueológicas quedaran ocultas a la vista, dificultando la comprensión de la verdadera dimensión del Castro de Troña. Esta situación impedía apreciar en toda su magnitud uno de los bienes patrimoniales más relevantes del municipio y de Galicia, además de suponer un riesgo para su correcta conservación».

«Gracias a esta actuación se recuperó la visibilidad de amplios sectores del yacimiento, permitiendo hacer una nueva cartografía digital de la totalidad de las estructuras arqueológicas, volviendo a percibir la extensión de sus murallas, fosas y demás elementos defensivos. Es una pena que durante tantos años la vegetación invasora y árboles de gran porte ocultasen buena parte de un patrimonio que es de todos», insiste la edil de Medio Ambiente, recalcando que el Castro de Troña «merece ser visto, conocido y comprometido en su verdadera dimensión».

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Por su parte, la alcaldesa, Nava Castro, explica esta actuación como «un importante paso en la protección y puesta en valor» de uno de los grandes símbolos patrimoniales de Ponteareas. Además, añade que «no solo buscamos recuperar el valor de Troña como yacimiento arqueológico de referencia, sino también como mirador natural del Val do Tea».