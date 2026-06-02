Ponteareas ya siente el Corpus

Ponteareas inauguró oficialmente su fiesta más importante, el Corpus Christi, declarada de Interés Turístico Internacional, con un acto con doble carga emotiva. Por un lado, el Concello hizo entrega a Borja Gómez y Alfonso Pexegueiro de la medalla de oro que los reconoce como Hijos Predilectos de Ponteareas, y por otra, el músico con raíces de Guláns e integrante de la Unidad de Música de la Guardia Real, Rafael Carracedo, leyó el pregón que marca el inicio de Corpus, una fiesta que, según dijo, «no son solo flores sobre el asfalto; es la afirmación de que aquí hay una cultura, una lengua, una forma de estar en el mundo que sobrevivió a todo, y que cada año, con paciencia y cariño, volvemos a poner en pie».

El acto, que se celebró frente a la casa del Concello, comenzó con el nombramiento de Hijos Predilectos. En el caso de Borja Gómez, ciclista con síndrome de Down, la corporación ponteareana reconoció «su trayectoria deportiva, su compromiso con la inclusión, su arraigo con las tradiciones locales y su contribución al prestigio y proyección del municipio». En su intervención, Borja se mostró «muy feliz y muy orgulloso de nacer en Ponteareas, en el barrio de Canedo. Sentir el cariño de mi pueblo es algo muy especial. La inclusión es mi lucha y se que cuento con todos vosotros para conseguirlo. Llevo a Ponteareas en mi corazón. Gracias por quererme tanto!».

Emotivo discurso

Por su parte, Pexegueiro fue reconocido con la misma distinción «en reconocimiento a su extraordinaria trayectoria literaria y cultural, y a su contribución al prestigio y proyección de la villa». El escritor pronunció un emotivo discurso en el que reconoció que «fue algo inesperado». «De verdad que agradezco todo ese cariño. Celebro también y agradezco que se me hiciera compartir esta máxima distinción con Borja, que es un sueño vivo lleno de amor», concluyó el escritor.

Una vez nombrados los nuevos Hijos Predilectos de Ponteareas, Rafael Carracedo pronunció su pregón, en el que destacó que «el Corpus de Ponteareas es un ejemplo de relación intergeneracional, de transmisión entre abuelos y nietos, de juntarse alrededor del suelo y compartir un momento que dura en la memoria de todos y todas los que lo vivieron».

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Con la celebración de este acto institucional, Ponteareas cuenta ya con los dedos de una mano los días que faltan para que el centro de la villa despierte cubierto por los coloridos e ingeniosos tapices florales que, con empeño y pasión, elaboran los y las alfombristas para dar paso a la procesión del Santísimo el domingo.