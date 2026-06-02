Las patinadoras del CPA Condado, campeonas de la Copa del Mundo

El CPA Condado se ha proclamado campeón de la Copa del Mundo de Patinaje Artístico celebrada en la ciudad italiana de Cesena. Las doce patinadoras del equipo, que entrena Edu Caride, vencieron con la coreografía «Penélope», inspirada en la historia mitológica de Penélope y Ulises.

El grupo de Salvaterra de Miño conquistó el oro en la modalidad de Show Small Groups con una calificación total de 35,71 puntos, cinco puntos por encima del segundo.

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Este nuevo éxito internacional consolida la trayectoria ganadora del CPA Condado, que en 2023 ya consiguió la medalla de oro en la Copa del Mundo.