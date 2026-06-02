Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
A bordo del «Pesca 1»Fusiones empresarialesDía de las Fuerzas Armadas VigoTraspaso AP-9Visita Papa GaliciaAscenso UD Ourense
instagramlinkedin

Patinaje Artístico

Las patinadoras del CPA Condado, campeonas de la Copa del Mundo

Las doce integrantes del CPA Condado ganadoras de la Copa del Mundo en la modalidad Show Small Groups.

Las doce integrantes del CPA Condado ganadoras de la Copa del Mundo en la modalidad Show Small Groups. / D.P.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

J. Bernárdez

Salvaterra de Miño

El CPA Condado se ha proclamado campeón de la Copa del Mundo de Patinaje Artístico celebrada en la ciudad italiana de Cesena. Las doce patinadoras del equipo, que entrena Edu Caride, vencieron con la coreografía «Penélope», inspirada en la historia mitológica de Penélope y Ulises.

El grupo de Salvaterra de Miño conquistó el oro en la modalidad de Show Small Groups con una calificación total de 35,71 puntos, cinco puntos por encima del segundo.

Noticias relacionadas

Este nuevo éxito internacional consolida la trayectoria ganadora del CPA Condado, que en 2023 ya consiguió la medalla de oro en la Copa del Mundo.

TEMAS

Añádenos en Google
Tracking Pixel Contents