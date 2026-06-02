Desarrollan una «app» para que personas ciegas disfruten las alfombras

El gran espectáculo de arte efímero que se vivirá este fin de semana en Ponteareas será accesible para personas con discapacidad visual gracias a la aplicación móvil que está desarrollando la Universidad de Vigo. Se trata de una aplicación que, a modo de audioguía, va describiendo los colores, formas y curiosidades de las alfombras florales que cubren las calles por las que transita el usuario de la app.

Dicha herramienta ha sido desarrollada por el doctorando Thiago Torres, guiado por el director de la Escuela Superior de Ingeniería Informática de la UVigo, Arno Formella. Por ahora solo es un prototipo, aunque ya estará disponible para su uso este domingo de Corpus, con la intención de que las personas usuarias propongan mejoras. Solo se puede descargar en Android.

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La Asociación de Alfombristas do Corpus Christi es la impulsora de esta iniciativa, idea de José Mera, y cuenta con el apoyo del Concello. En este sentido cabe apuntar que la Asociación lleva años trabajando en un Corpus más accesible, y su intención es que dicha aplicación incorpore nuevas funcionalidades para responder a las necesidades de otros colectivos.