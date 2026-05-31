A Caniza inicia las obras de humanización del centro

El Concello de A Caniza ha adjudicado el contrato de las obras de humanización de la calle Antonio Facorro, una actuación que transformará el centro urbano y recuperará el espacio público para los vecinos y vecinas. El proyecto, que ya anunció el alcalde, Luis Piña, en la anterior legislatura, por fin se verá materializado el próximo año, pues las obras tienen un plazo de ejecución de nueve meses.

La empresa que ganó el proceso de licitación y, por tanto, asumirá los trabajo, es Narom S.L, que presentó una oferta económica de 1,3 millones de euros, rebajando en algo más de 100.000 euros el presupuesto base. Además, también redujo en ocho semanas el plazo de ejecución, inicialmente previsto en once meses.

El proyecto, que tuvo que reformular su presupuesto por el tiempo transcurrido desde la redacción del mismo, será financiado a través de distintas líneas de subvenciones de la Diputación de Pontevedra. A través del Plan Extra 2024 recibirá 700.000 euros; otros 277.000 euros procederán del Plan +Provincia 2025; y con cargo al Plan +Provincia 2026-2027 se completará con cerca de 480.000 euros.

Transformación urbana

La intervención supondrá una profunda transformación de uno de los principales entornos urbanos de A Caniza, conectando la Plaza Mayor con el Parque Central mediante una plataforma más accesible, moderna y pensada para las personas. El proyecto contempla la renovación integral de los pavimentos, la mejora de las redes soterradas de abastecimiento, saneamiento y pluviales, la instalación de iluminación led, nuevo mobiliario urbano, zonas verdes y el soterramiento del cableado aéreo.

La actuación abarca una superficie de más de 4.100 metros cuadrados y permitirá reducir el tráfico rodado, priorizando el tránsito peatonal. Esto será posible con la eliminación de uno de los carriles de circulación, dejando la calle con un carril de sentido único, que circulará por un espacio de tráfico compartido con prioridad peatonal en todo el ámbito.

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«Este proyecto supone un antes y un después para el centro urbano de A Cañiza, con una actuación que mejorará la imagen de la villa, la seguridad viaria y la calidad de vida de los vecinos y vecinas, apostando por un modelo urbano más sostenible y humano», destaca el alcalde, Luis Piña.