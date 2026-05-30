Ponteareas avanza en la conversión de la plaza de abastos en biblioteca

El Concello de Ponteareas ha dado un nuevo paso en su camino por convertir el edificio de la actual plaza de abastos en una moderna biblioteca pública con la contratación de la redacción del proyecto de rehabilitación de dicho inmueble al ganador del concurso de ideas, el arquitecto Javier Couto Granja. Su proyecto, «No era un sombrero», se impuso sobre las más de cien propuestas presentadas al concurso de ideas que el Concello, junto al Colegio de Arquitectos de Galicia, lanzó en 2024 para elegir una actuación arquitectónica de calidad y adecuada a la relevancia cultural, urbana y funcional de edificio.

Ahora, el Concello ha adjudicado directamente a Javier Couto Granja los servicios necesarios para desarrollar técnicamente su propuesta, tal y como ya establecían las bases del concurso de ideas que ganó el arquitecto vigués. Esto incluye la redacción del proyecto básico y de ejecución, incluyendo el estudio de seguridad y salud, la dirección de las obras y la elaboración de cuanta documentación técnica sea necesaria para la rehabilitación del edificio del antiguo mercado para biblioteca pública municipal del Concello de Ponteareas. Dicho contrato se ha valorado en 240.000 euros, de cuyo presupuesto se deducirá la cantidad de 10.000 euros, correspondiente a la prima abonada al adjudicatario como ganador del concurso de ideas.

Plazos

En cuanto a los plazos, se distinguen dos diferentes. Por un lado, se le concede al arquitecto un periodo máximo de cuatro meses para la redacción del proyecto básico y de ejecución, que deberá desarrollarse tomando como base la propuesta ganadora del concurso. Por otro lado, en relación al plazo de dirección de las obras, este estará directamente vinculado a la ejecución de las mismas, que tendrán un plazo máximo de doce meses. Según este calendario, las obras podrían comenzar a finales de este año.

La financiación de este contrato, así como el futuro coste de las obras, se asumirá al cien por cien con fondos europeos, con cargo al Plan Edil. En este sentido, cabe recordar que el Concello de Ponteareas consiguió captar 6,5 millones de este programa de fondos europeos para proyectos que suman una inversión total de casi 11 millones de euros. Aquí se enmarcan las obras de transformación del actual mercado en biblioteca municipal, cuyo presupuesto total se estima en 5 millones de euros.

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Dicho proyecto, una de las apuestas del gobierno de Nava Castro, será posible con el traslado de los puestos de la plaza de abastos a la nave de Aceros del Tea, que encara la recta final de su transformación en mercado municipal, con el nombre de Mercatea. Una vez se inaugure el nuevo mercado, quedará libre el viejo edificio, que será rehabilitado para albergar esta moderna biblioteca.