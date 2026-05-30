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Accidente mortal

Muere un motorista en Arbo después de chocar contra un turismo

El accidente tuvo lugar a las 11.09 en el punto kilométrico 20,500 de la PO-400

Lugar del accidente mortal en Arbo

Lugar del accidente mortal en Arbo / Guardia Civil

Víctor P. Currás

Víctor P. Currás

Vigo

Mañana negra en las carreteras gallegas. Un motorista ha muerto este sábado después de sufrir un accidente en Arbo después de sufrir una colisión frontolateral contra un turismo. El suceso tuvo lugar en la carretera PO-400 a las 11.09 horas, resultando ileso el conductor del vehículo

Los hechos ocurrieron en el punto kilométrico 20,500 vía provincial que une Salvaterra do Miño con Filgueira en paralelo al río. Se trata de un tramo de varias curvas sinuosas consecutivas, siendo el lugar del accidente el desvío hacia la estación de tren de Arbo.

Aviso al 112 y Urgencias Sanitarias

Según la información facilitada por el 112 Galicia, el primer aviso se recibió a las 11.10 horas, cuando un particular contactó con la central de emergencias para alertar de un choque entre un turismo y una motocicleta. En esa primera comunicación, el alertador ya advirtió de que el motorista podía encontrarse fallecido como consecuencia del impacto.

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Hasta el lugar se desplazó personal de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que finalmente confirmó el fallecimiento del conductor de la moto. Además de los efectivos sanitarios, también acudieron al punto agentes de la Guardia Civil de Tráfico. En el operativo participaron, asimismo, trabajadores del servicio de mantenimiento de la carretera, que colaboraron en las tareas de señalización, limpieza y seguridad de la vía tras el siniestro.

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