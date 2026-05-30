El exalcalde de A Caniza Miguel Domínguez deja el Concello

El exalcalde de A Caniza, Miguel Domínguez Alfonso, presentó ayer su renuncia al acta de concejal.

Domínguez fue alcalde por el PP entre 2011 y 2019, con mayoría absoluta durante dos mandatos consecutivos, sucediendo al veterano César Mera. En las elecciones de 2023, pese a empatar en número de concejales con el PSOE, perdió la Alcaldía tras un acuerdo de los socialistas con Ciudadanos, lo que propició un cambio de ciclo político en el municipio.

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En 2025, tras solicitar su baja en el PP, se convirtió en concejal no adscrito y fue, en prácticamente todos los plenos, la voz más crítica con el alcalde Luis Piña, con quien mantuvo una intensa rivalidad política hasta el último momento.