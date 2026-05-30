Política local
El exalcalde de A Caniza Miguel Domínguez deja el Concello
A Caniza
El exalcalde de A Caniza, Miguel Domínguez Alfonso, presentó ayer su renuncia al acta de concejal.
Domínguez fue alcalde por el PP entre 2011 y 2019, con mayoría absoluta durante dos mandatos consecutivos, sucediendo al veterano César Mera. En las elecciones de 2023, pese a empatar en número de concejales con el PSOE, perdió la Alcaldía tras un acuerdo de los socialistas con Ciudadanos, lo que propició un cambio de ciclo político en el municipio.
En 2025, tras solicitar su baja en el PP, se convirtió en concejal no adscrito y fue, en prácticamente todos los plenos, la voz más crítica con el alcalde Luis Piña, con quien mantuvo una intensa rivalidad política hasta el último momento.
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