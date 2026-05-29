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El equipo mixto del C.F. Caniza, campeón de Tercera Futgal

El equipo mixto del C.F. Caniza, campeón de Tercera Futgal.

El equipo mixto del C.F. Caniza, campeón de Tercera Futgal. / | D.P.

El equipo mixto de fútbol 11 infantil del C.F. Caniza se ha proclamado campeón de liga de la segunda fase de Tercera Futgal en la categoría infantil. El equipo, integrado por 22 niños y niñas, recogió la copa en un acto conmemorativo celebrado en el Campo Municipal de Augas Férreas de A Caniza, al que acudió el alcalde, Luis Piña, la presidenta del C.F. Caniza, Mónica Almuiña, y el vicepresidente de la Real Federación Gallega de Fútbol, Fernando Iglesias. Este último cedió a Almuiña y a Piña la entrega del trofeo a los campeones y campeonas.

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