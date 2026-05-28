Patrimonio
Turismo de Galicia rehabilita la Fonte da Casa da Inquisición, en Salvaterra
El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, visitó ayer el resultado de los trabajos de recuperación de la Fonte da Casa da Inquisición, situada en la parroquia de San Miguel de Corzáns, en Salvaterra de Miño, que se llevaron a cabo con el apoyo de Turismo de Galicia con la intención de recuperar este bien y convertirlo en un valor turístico.
La actuación, que se desarrolló gracias a un convenio firmado entre Turismo de Galicia y el Concello de Salvaterra, consistió en la limpieza y rehabilitación del conjunto, que presentaba una considerable colonización vegetal, con desprendimientos de piezas de cantería y pérdida de verticalidad, por lo que era necesario intervenir para evitar un mayor deterioro.
Merelles enmarcó estas obras dentro da estrategia de puesta en valor y recuperación del patrimonio arquitectónico cultural, con el fin de otorgarle usos turísticos. «Con estas iniciativas, la Xunta de Galicia continúa trabajando, además, en la creación de una oferta variada y enriquecida», destacó.
- Despido disciplinario para un directivo de Nueva Pescanova por cargar gastos de actividades para sus hijos de forma «irregular»
- Sanidade da el primer paso para sustituir las llamadas telefónicas en las listas temporales del Sergas
- Muere un vecino de Guillade durante la subida a A Franqueira
- Aspas agita Balaídos con su guiño al ascenso del Deportivo y desde el norte responden: «Serás pitado con cariño»
- Antonio, el pulpeiro de Arcos que conquista México con su 'pulpo á feira': «Cocemos 2.500 quilos ao mes e no Mundial serán máis»
- Día de las Fuerzas Armadas 2026 en Vigo: programa completo, horarios, tiempo y ocupación hotelera
- La concentración motera de Bueu espera batir récords para superar las 6.000 motos y endurece los controles contra ruidos
- Arranca el paro total del servicio de basuras de Vigo con protestas y manifestaciones