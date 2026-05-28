Turismo de Galicia rehabilita la Fonte da Casa da Inquisición, en Salvaterra

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, visitó ayer el resultado de los trabajos de recuperación de la Fonte da Casa da Inquisición, situada en la parroquia de San Miguel de Corzáns, en Salvaterra de Miño, que se llevaron a cabo con el apoyo de Turismo de Galicia con la intención de recuperar este bien y convertirlo en un valor turístico.

La actuación, que se desarrolló gracias a un convenio firmado entre Turismo de Galicia y el Concello de Salvaterra, consistió en la limpieza y rehabilitación del conjunto, que presentaba una considerable colonización vegetal, con desprendimientos de piezas de cantería y pérdida de verticalidad, por lo que era necesario intervenir para evitar un mayor deterioro.

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Merelles enmarcó estas obras dentro da estrategia de puesta en valor y recuperación del patrimonio arquitectónico cultural, con el fin de otorgarle usos turísticos. «Con estas iniciativas, la Xunta de Galicia continúa trabajando, además, en la creación de una oferta variada y enriquecida», destacó.