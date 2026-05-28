Ponteareas rechaza mantener la feria el sábado de Corpus como piden los ambulantes

La feria del sábado de Corpus en Ponteareas, que este año recaería en el 6 de junio, se celebrará finalmente el viernes, 5 de junio, luego que de los vendedores ambulantes no lograran convencer al gobierno local de mantener la fecha habitual. La conversación entre los feriantes y el concejal responsable, Juan Carlos González Carrera, se produjo en el último pleno, al que acudió una representación de los vendedores ambulantes para solicitar una propuesta que les fue rechazada.

«No venimos a crear conflicto», anticipó la portavoz de los feriantes, exponiendo los motivos por los que reclamaban mantener el mercadillo el sábado, como por ejemplo, que la gente que acude desde otros municipios a comprar a esta feria, no se entera del cambio de fecha. También indicaron que, algunos de los ambulantes ya tienen el viernes ocupado y que de esta manera pierden un día de ventas. Igualmente, hicieron hincapié en que el colectivo sufre las inclemencias meteorológicas, de manera que «lo que ganamos en verano lo destinamos a sobrevivir en invierno». «Necesitamos vuestra ayuda», pidió la portavoz.

No fue una propuesta vacía. «Nos comprometemos a tener todo recogido y limpio a las 14 horas», expuso el colectivo de ambulantes en pleno, indicando que, teniendo en cuenta que empiezan a vender a las 11 horas, para tener todo recogido a las 14 horas, solo dispondrían de hora y media de venta, pues tendrían que empezar a levantar los puestos a las 12.30 horas. «Preferimos esa hora y media de venta a hacer la feria el día antes», insistieron.

Pese a la petición de los feriantes, que intervinieron en el pleno amparados por el ruego que presentó el BNG, el concejal que firmó el decreto para adelantar un día la feria del sábado de Corpus, González Carrera, mantuvo su posición. «Es inviable», indicó el teniente de alcaldesa, explicando que la celebración del mercadillo el sábado complicaba la coordinación de la fiesta de Corpus; y que la Asociación de Alfombristas de Ponteareas llevaba años solicitando iniciar antes los trabajos de marcado de los suelos con los diseños que luego se convierten en tapices florales durante la noche.

Además, González Carrera recalcó que el decreto con el cambio de fecha del mercadillo se firmó con un mes de antelación para que los feriantes pudieran avisar con tiempo a sus clientes. Por otro lado, sobre la propuesta del colectivo de ambulantes de iniciar antes la recogida, el concejal apuntó que «muchos no cumplen», y el Concello no puede obligar a nadie a levantar el puesto antes de las 14 horas porque así lo marca la ordenanza.

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