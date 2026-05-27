Blanco fija a principios de 2027 el comienzo de las obras de la N-120

Una delegación ponteareana, encabezada por la alcaldesa, Nava Castro, e integrada por representantes del gobierno local y de la Corporación, así como por portavoces de la Plataforma Vecinal Nacional-120, se reunieron ayer en A Coruña con el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, con el objetivo de conocer de primera mano el estado de la tramitación del proyecto de mejora de la seguridad viaria en la N-120 a su paso por Ponteareas. Tras denunciar su demora, según destaca el Concello de Ponteareas en un comunicado, Pedro Blanco se comprometió en nombre del Gobierno de España a impulsar esta actuación, con la previsión de iniciar las obras a comienzos de 2027.

Según se informó en la reunión, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está rematando actualmente la redacción del proyecto constructivo, que será remitido en el segundo semestre de este mismo año a la Dirección General de Carreteras para su supervisión, aprobación y posterior licitación.

La actuación contará con una inversión estimada de 5 millones de euros y un plazo de ejecución de 24 meses. Las obras incluyen la ejecución de siete glorietas, la creación de una senda peatonal, la reordenación de los accesos y la mejora del firme a lo largo del tramo afectado, con el objetivo de mejorar la seguridad viaria y reducir el impacto del tráfico en una vía por la que circulan diariamente más de 15.000 vehículos.

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La alcaldesa de Ponteareas, Nava Castro, valoró «muy positivamente» los avances trasladados en la reunión y destacó «la importancia de que por fin exista un calendario claro y un compromiso firme para una actuación que Ponteareas lleva años reclamando y que resulta fundamental para mejorar la seguridad viaria y la calidad de vida de los vecinos y vecinas». La regidora también agradeció «el trabajo constante y la unión de la Plataforma por la Mejora de la Nacional-120, así como el respaldo y la participación de la Corporación municipal, que permitieron mantener viva esta reivindicación colectiva durante todos estos años hasta llegar a este momento clave».