Tradición
Una alfombra de Ponteareas para la procesión del Bom Jesus en Matosinhos
Ponteareas
La Asociación de Alfombristas Corpus Christi de Ponteareas realizó este domingo una alfombra floral en la Plaza del Santuário de Marosinhos, por la que desfiló la procesión del Senhor do Bom Jesus. La obra, de ocho metros de diámetro y cerca de cincuenta metros cuadrados de superficie, se elaboró íntegramente con materiales naturales y pétalos de flores, siendo la imagen central un Cristo crucificado.
La participación de la asociación ponteareana, con un equipo de 24 alfombristas, simbolizó el encuentro entre dos grandes tradiciones culturales y religiosas de la Península Ibérica: la histórica festividad del Bom Jesus de Matosinhos y el reconocido Corpus Christi de Ponteareas.
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