Muere un vecino de Guillade durante la subida a A Franqueira
A Caniza
Un vecino de Guillade, Leopoldo González Sebastian, de 50 años de edad, falleció durante la subida al santuario, al parecer de un infarto. Según explican sus convencinos los hechos ocurrieron al llegar a Mouriscados.
Leopoldo era responsable de estandarte de la parroquia tudense y participó en el típico recibimiento que realiza la parroquia de Mouriscados, el rito de salutación para continuar camino juntos las dos parroquias.
Tras esta actuación pidió a otro vecino que sujetase el estandarte pues le dolía el brazo, aún así continúo la marcha. Un poco más adelante se desvaneció y pese a la llegada de una ambulancia nada se pudo hacer para salvarle la vida. Llevaba quejándose varios días, apuntan.
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