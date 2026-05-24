Cuarenta años de la gran gesta

No faltó un helicóptero que lo bajó en Ponteareas, como aquella tarde del 14 mayo de 1986 tras ganar la Vuelta a España, y hasta un coche descapotable lo trasladó por las calles, donde numerosas personas lo aplaudieron como entonces.

Ponteareas rindió ayer un homenaje al ciclista Álvaro Pino al cumplirse cuarenta años de su victoria en la ronda española, el 13 de mayo de 1986, y de su llegada a Ponteareas al día siguiente cuando el vecindario gritó eufórico: «¡Pino, Pino, Pino...!». Aunque no se explicaron previamente las características del evento para que fuese una sorpresa para el propio Pino, numerosas personas acudieron a la cita ante el Ayuntamiento a las 19:00 horas para ovacionar al ciclista. El homenaje contó con mensajes grabados de José María García, el periodista deportivo de Antena 3 Radio en aquel momento, que acudió con Pino a Ponteareas llevando al ciclista en un helicóptero de la emisora, y de Javier Ares. También se revivieron los instantes más destacados de aquella fecha en la que Ponteareas fue pura emoción.

Noticias relacionadas

Y, como en 1986, el ciclista mostró desde el balcón consistorial la copa que le acompaña desde hace cuatro décadas junto a la alcaldesa, Nava Castro; el teniente de alcalde, Juan Carlos González Carrera; y la diputada de Deportes de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez.