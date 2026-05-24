La banda de música Reveriano Soutullo cumple treinta años

El Auditorio Municipal de Ponteareas acoge hoy, a las 20.00 horas, la celebración del XXX aniversario de la Banda de Música Reveriano Soutullo, una formación fundada en 1996 y dirigida desde entonces por José Fernández Prego.

El acto repasará la trayectoria de la agrupación mediante una exposición videográfica, el visionado de imágenes de algunos de sus momentos más destacados y la participación de antiguos componentes de la banda.

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La formación nació vinculada al Conservatorio Profesional Reveriano Soutullo y, desde 2001, se consolidó como Agrupación Musical Reveriano Soutullo con identidad propia. Actualmente reúne a medio centenar de componentes y destaca por un repertorio que combina música gallega tradicional, obras de compositores ponteareanos y piezas contemporáneas, además de su presencia habitual en conciertos y actividades del municipio.