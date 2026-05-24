Concierto
La banda de música Reveriano Soutullo cumple treinta años
Un acto hoy en el auditorio de Ponteareas, a las 20.00 horas, repasará la trayectoria de la agrupación
El Auditorio Municipal de Ponteareas acoge hoy, a las 20.00 horas, la celebración del XXX aniversario de la Banda de Música Reveriano Soutullo, una formación fundada en 1996 y dirigida desde entonces por José Fernández Prego.
El acto repasará la trayectoria de la agrupación mediante una exposición videográfica, el visionado de imágenes de algunos de sus momentos más destacados y la participación de antiguos componentes de la banda.
La formación nació vinculada al Conservatorio Profesional Reveriano Soutullo y, desde 2001, se consolidó como Agrupación Musical Reveriano Soutullo con identidad propia. Actualmente reúne a medio centenar de componentes y destaca por un repertorio que combina música gallega tradicional, obras de compositores ponteareanos y piezas contemporáneas, además de su presencia habitual en conciertos y actividades del municipio.
- La Xunta recomienda mascarillas y gafas en la calle ante la llegada de partículas en suspensión del Norte de África
- Los científicos alertan de que el megayacimiento de gas entre Mauritania y Senegal, la infraestructura más profunda de África, pone contra las cuerdas a la pesca
- Día de las Fuerzas Armadas 2026 en Vigo: programa completo, horarios, tiempo y ocupación hotelera
- Cuarenta años de excelencia en la mesa
- Cortes de tráfico en Vigo para el Día de las Fuerzas Armadas 2026: estas son las calles por las que será difícil circular
- Las 28 vueltas por casa que mantienen en forma a Carmen a sus 106 años
- Jorge Gil Pérez, el taxista y felo de Maceda que con 23 años apuesta por el rural como futuro y asegura el relevo generacional
- El Celta estrecha el cerco sobre Aleix Febas