Política local
Cristina Fernández será candidata del BNG en Ponteareas en 2027
La diputada ya fue alcaldesa dos años, entre 2021 y 2023, tras fallecer el alcalde Represas
El BNG de Ponteareas proclamó a Cristina Fernández Davila como candidata a la Alcaldía para las elecciones municipales de 2027. La asamblea local respaldó su designación y destacó su experiencia, capacidad de gestión y compromiso con el proyecto político iniciado en 2015. Diputada en el Parlamento gallego desde 2023, Fernández acumula catorce años de trayectoria municipal, ocho de ellos con responsabilidades de gobierno y también como alcaldesa tras la muerte,en mayo de 2021, del alcalde Pepe Represas y hasta las elecciones de 2023. La formación nacionalista subraya su cercanía con la ciudadanía, su capacidad de diálogo y su papel en la transformación de Ponteareas durante la última década. El BNG considera que su candidatura combina continuidad y renovación.
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