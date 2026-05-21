Detienen al hombre que intentó agredir con un cuchillo a su expareja en As Neves tras romper la pulsera de control telemático

La Guardia Civil ha detenido en las últimas horas al hombre que ayer intentó agredir con un cuchillo a su expareja en As Neves tras romper la pulsera de control telemático. El varón, de 53 años y vecino del mismo municipio pontevedrés, se encontraba fugado.

Este miércoles, la Benemérita recibió la alerta de que un hombre había roto la pulsera Cometa, el dispositivo de control telemático que, por orden judicial, portan los agresores sobre los que recaen órdenes de alejamiento en casos de violencia de género. El varón acudió a la casa de su exmujer con un cuchillo en la mano y fue la hija de ambos quien evitó el ataque al interponerse en medio. La joven resultó herida, mientras que la madre no sufrió lesiones.

El hombre ha sido finalmente arrestado en Salvaterra de Miño por un delito de quebrantamiento de condena en violencia de género.