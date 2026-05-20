Rompe la pulsera de control telemático e intenta agredir con un cuchillo a su expareja en As Neves
El agresor, con una orden de alejamiento vigente, se personó en el domicilio de su expareja tras romper el dispositivo telemático Cometa
La lacra de la violencia machista azotó hoy la comarca del Condado con un intento de agresión de un hombre a su expareja, con la que tenía una orden de alejamiento. De hecho, las alarmas saltaron cuando el hombre rompió la pulsera Cometa, el dispositivo de control telemático que, por orden judicial, llevan los agresores con órdenes de alejamiento en casos de violencia de género. Tras los hechos, el varón se dio a la fuga y está siendo buscado por la Guardia Civil.
Según ha podido saber este periódico, el hombre se rompió la pulsera Cometa y se personó en casa de su expareja con un cuchillo, en As Neves. La hija de ambos impidió el ataque, interponiéndose en medio, por lo que fue herida leve; mientras que la expareja del presunto agresor resultó ilesa.
En cuanto el hombre se rompió la pulsera Cometa, la Guardia Civil recibió aviso y se personó en la vivienda en la que intentó agredir a su expareja. En este sentido, cabe apuntar que, el Centro Cometa recibe una señal de alarma si el agresor intenta manipular o romper la pulsera. Cuando esto ocurre, desde el centro de control se comunican de inmediato con la víctima para verificar su estado y avisar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para que intervengan.
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