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Reclamación histórica

El PP exige el inicio de las obras de mejora de la N-120

Diputados y concejales del PP junto a la Plataforma, ayer en la N-120. | D.P.

Diputados y concejales del PP junto a la Plataforma, ayer en la N-120. | D.P.

D. P.

Ponteareas

Los diputados nacionales del Partido Popular Pedro Puy y Juan Bayón mantuvieron ayer una reunión con la alcaldesa de Ponteareas, Nava Castro, y representantes de la Plataforma Vecinal N-120, en la que reivindicaron nuevamente el inicio de las obras de mejora de la seguridad viaria de la carretera N-120 a su paso por Ponteareas, que acumulan ya nueve años de retraso.

Pedro Puy lamentó la «inacció» del Gobierno de España, recordando que «su arreglo ya estaba previsto desde el año 2018».

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