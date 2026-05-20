El PP exige el inicio de las obras de mejora de la N-120

Los diputados nacionales del Partido Popular Pedro Puy y Juan Bayón mantuvieron ayer una reunión con la alcaldesa de Ponteareas, Nava Castro, y representantes de la Plataforma Vecinal N-120, en la que reivindicaron nuevamente el inicio de las obras de mejora de la seguridad viaria de la carretera N-120 a su paso por Ponteareas, que acumulan ya nueve años de retraso.

Pedro Puy lamentó la «inacció» del Gobierno de España, recordando que «su arreglo ya estaba previsto desde el año 2018».