Homenaje
Ponteareas rememora la victoria de Álvaro Pino en La Vuelta hace 40 años
Será el sábado frente al Concello a las 19.00 horas
El Concello de Ponteareas rendirá homenaje este sábado, día 23, a una de las figuras más emblemáticas del deporte ponteareano y gallego: Álvaro Pino. Coincidiendo con el 40 aniversario de su histórica victoria en La Vuelta Ciclista a España de 1986, el Concello y la organización de la Sestelo-Clasica Álvaro Pino impulsan un acto institucional abierto a la ciudadanía para reconocer su trayectoria y el legado que dejó en el ciclismo y en la historia de Ponteareas.
El acto se celebrará a las 19.00 horas frente a la Casa del Concello, donde se revivirá el momento de la llegada de Álvaro Pino a su villa hace 40 años, recuperando la emoción de aquellas imágenes históricas que quedaron grabadas para siempre en la memoria colectiva de Ponteareas.
El homenaje coincide con la celebración este fin de semana de la Sestelo-Clásica Álvaro Pino, una cita ya consolidada en el calendario ciclista y deportivo de Ponteareas.
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