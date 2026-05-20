Ponteareas rememora la victoria de Álvaro Pino en La Vuelta hace 40 años

El Concello de Ponteareas rendirá homenaje este sábado, día 23, a una de las figuras más emblemáticas del deporte ponteareano y gallego: Álvaro Pino. Coincidiendo con el 40 aniversario de su histórica victoria en La Vuelta Ciclista a España de 1986, el Concello y la organización de la Sestelo-Clasica Álvaro Pino impulsan un acto institucional abierto a la ciudadanía para reconocer su trayectoria y el legado que dejó en el ciclismo y en la historia de Ponteareas.

El acto se celebrará a las 19.00 horas frente a la Casa del Concello, donde se revivirá el momento de la llegada de Álvaro Pino a su villa hace 40 años, recuperando la emoción de aquellas imágenes históricas que quedaron grabadas para siempre en la memoria colectiva de Ponteareas.

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El homenaje coincide con la celebración este fin de semana de la Sestelo-Clásica Álvaro Pino, una cita ya consolidada en el calendario ciclista y deportivo de Ponteareas.