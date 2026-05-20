Ponteareas recibe una sola oferta por la explotación del restaurante de Mercatea

El Concello de Ponteareas ha adjudicado la concesión del espacio de restauración que abrirá en el nuevo mercado municipal Mercatea, que ocupará la antigua nave de Aceros del Tea. En concreto, el espacio gastronómico ocupará la torre anexa a la plaza de abastos, que será acondicionada por la propia concesionaria. En este sentido, cabe indicar que únicamente se presentó una persona al proceso de licitación, la cual presentó una propuesta que cifró en 99.318 euros el presupuesto de las obras que realizará para convertir el local, actualmente vacío, en restaurante.

Esta era una de las condiciones para acceder a la concesión, adecuar integralmente el espacio y dotarlo del mobiliario y equipamiento necesario. En contraprestación, el Concello sacó a licitación esta oportunidad de negocio en Mercatea por un canon de cero euros durante toda la concesión, de manera que el adjudicatario no pagará alquiler, asumiendo únicamente los costes derivados de la actividad y de los suministros.

El espacio se sitúa en la torre anexa a la futura plaza de abastos, con acceso independiente y una distribución en tres plantas (bajo y dos plantas superiores), con una superficie de 65,17 euros el metro cuadrado por planta. Su uso solo podrá ser el de restaurante.

La concesión tendrá una duración de 15 años, prorrogable por 5 más. La oferta de la única licitadora consiguió un total de 85 puntos frente a los 100 posibles.

La decisión del Concello de eliminar el canon, que fue criticada por algunos grupos de la oposición, respondió a una estrategia para «atraer proyectos de calidad centrados en el producto local, contribuyendo a la dinamización del comercio y a la atracción de visitantes».

Fase final

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Dicho espacio gastronómico será un complemento de Mercatea, cuyo proyecto se encuentra en la fase final antes de su apertura al público. En este sentido, luego de las obras de rehabilitación y diseño interior por valor de 800.000 euros realizadas el año pasado, el Concello de Ponteareas recibió recientemente una nueva inyección económica de la Xunta de Galicia, de 200.000 euros, a los que la administración local acercará otros 150.000 euros, para dotar de equipamientos al mercado y ultimar detalles.