Oposición
Regades apoya la reclamación en contra del derribo de la antigua escuela
El PSOE de Ponteareas volvió a denunciar ayer el derribo del edificio de la antigua escuela infantil. El grupo municipal contó con el apoyo del secretario provincial del PSOE, David Regades, que reclamó que «no se puede gobernar de espaldas a la ciudadanía ni destruir patrimonio público sin consenso ni explicaciones convincentes».
En la visita a las instalaciones demolidas participaron también diputados autonómicos y provinciales del PSOE, así como la portavoz ponteareana, Vanesa Fernández, que criticó la falta de transparencia del gobierno local. «Lo más grave es que el gobierno municipal destruye un espacio público que podría tener utilidad social y comunitaria, sin diálogo e ignorando las necesidades reales», denunció Vanesa Fernández, informando que su grupo solicitó acceso al expediente administrativo, comprobando que este presenta numerosas irregularidades.
Además de la denuncia presentada por la oposición ante Hacienda por los fondos europeos con los que se realizaron las últimas obras de mejora en el edificio objeto de la demolición, el PSOE también denunció ante Inspección de Trabajo al entender que no se cumplieron ni los requisitos más esenciales en materia de prevención de riesgos laborales durante los trabajos de derribo.
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