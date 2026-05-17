Ponteareas lleva a Madrid su programa de fiestas de Corpus

La alcaldesa de Ponteareas, Nava Castro, y el teniente de alcaldesa, Juan Carlos González, presentaron en la Casa de Galicia de Madrid la programación de las Fiestas de Corpus Christi, que consta de más de sesenta actos de diversa naturaleza impulsados por el Concello a través de sus diferentes áreas.

Junto a los representantes municipales, participó en la presentación el director de la Casa de Galicia en Madrid, Luis Ramos, quien recalcó que el Corpus de Ponteareas «trasciende el ámbito religioso» para convertirse en una expresión colectiva de la cultura popular gallega, construida generación tras generación gracias a la implicación de los vecinos y al compromiso compartido por preservar una tradición única, y calificó las alfombras confeccionadas como «auténticas obras de arte efímero», destacando que condensan «muchos de los valores de Galicia Calidade: excelencia, esfuerzo compartido, tradición, creatividad y una visión abierta al mundo».

Por su parte, la alcaldesa ponteareana, Nava Castro, señaló que «el Corpus es un espectáculo que rinde homenaje a toda una tradición de siglos de historia, que se mantiene con una salud de hierro y con una proyección de futuro envidiables».

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En el acto también participó el pregonero del Corpus 2026, Rafael Carracedo, que actualmente residen en Madrid por su puesto en la Guardia Real. Él será el encargado de leer el pregón el próximo domingo 31 de mayo, a las 13 horas, en el Concello de Ponteareas, acompañado por el quinteto Revirando.