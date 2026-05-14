Ponteareas inaugura su nueva escuela infantil tras invertir un millón de euros

Ponteareas inauguró oficialmente su nueva escuela infantil municipal, ubicada en el parque Ferro Ucha, en pleno centro urbano. La construcción desde cero supuso una inversión de 1,3 millones de euros, que cofinanciaron la Xunta de Galicia, la Diputación de Pontevedra y el Concello. Es por ello que asistieron ayer a su inauguración el presidente del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda; la conselleira de Política Social, Fabiola García; el presidente del organismo provincial, Luis López; y la alcaldesa ponteareana, Nava Castro, acompañada por miembros de su equipo de gobierno.

Momento en el que la alcaldesa se acercó a hablar con los manifestantes.

«Había que hacer un edificio a la altura de lo que demanda la gente y lo que debe ser la nueva filosofía educativa desde los cero años», destacó Alfonso Rueda, apuntando que este centro es el reflejo de un modelo de éxito que sitúa a Galicia como líder en apoyo a las familias, alzando la tasa de escolarización más alta de España en la etapa de 0 a 3 años, cerca del 65%, situándose al nivel de países como Suecia o Dinamarca.

La construcción de esta nueva escuela infantil es fruto de la cooperación entre el Concello de Ponteareas, que impulsó la obra y destinó 300.000 euros; la Consellería de Política Social de la Xunta de Galicia, que aportó 570.000 euros; y de la Diputación de Pontevedra, que puso otros 490.000 euros, a través del plan +Provincia.

El proyecto se centró en la construcción de un edificio de geometría cuadrada con un patio rectangular en su interior al que se accede desde todas las aulas y desde la zona de usos múltiples. El centro dispone de seis aulas modernas y luminosas, sala de usos múltiples, espacio para lavandería, cocina, almacén, despachos, vestuarios y un patio exterior de 50 metros cuadrados.

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La inauguración de la nueva escuela infantil deja en desuso el edificio que ocupaba hasta ahora. Los planes del gobierno local para este inmueble pasan por su demolición para ampliar el parque de Feira Vella y crear una gran zona verde en el centro urbano de Ponteareas. Contra esta iniciativa se manifestaron ayer más de 50 vecinos y vecinas, que portaban un cartel que ponía «Demolición non». La alcaldesa, Nava Castro, se acercó a hablar con ellos para oír sus quejas y explicarles el proyecto . También hubo presencia de Guardia Civil y Policía Local.