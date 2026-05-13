Ponteareas adelanta un día la feria de Corpus con los ambulantes en contra

Ponteareas adelantará el mercadillo semanal del sábado 6 de junio al viernes previo, 5 de junio, con el objetivo de facilitar el desarrollo de las actividades previstas con motivo de las Fiestas de Corpus Christi, que se celebran ese fin de semana. Así lo ha establecido por decreto el primer teniente de alcaldesa, Juan Carlos González, considerando que el desarrollo del mercado semanal ese sábado «podría dificultar la correcta organización, seguridad y limpieza del evento». Es la primera vez que se toma esta decisión, contra la que ya ha expresado su total desacuerdo el colectivo de vendedores ambulantes, que presentó una queja formal por registro en el Concello. Denuncian que «esta medida no es un simple ajuste de agenda, es un golpe directo al sustento de nuestras familias; el impacto económico es inasumible».

«El día del Corpus es, históricamente, la jornada de mayor actividad y ventas de todo el año para nuestro sector. Adelantar la feria significa anular el día de mayor rentabilidad. Para muchas familias, este evento representa el colchón económico necesario para subsistir el resto de la temporada», explica Alexandra Malvido en representación del colectivo de vendedores ambulantes.

Los ambulantes creen que el orden y la tradición pueden convivir, y recuerdan que la solución en años anteriores pasaba por adelantar la hora de recogida de los puestos. Es por ello que propone un horario estricto de recogida con régimen sancionador. Es decir, establecer una hora de cierre obligatoria para todos los puestos y aplicar sanciones firmes a quienes incumplan dicho horario.

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La representante del colectivo lamenta que esta decisión se haya tomado de forma unilateral, «sin escuchar a los afectados». «En invierno sufrimos las inclemencias del tiempo y en verano no podemos permitirnos sufrir la falta de sensibilidad de nuestros gobernantes», expone Alexandra Malvido, denunciando que «ahora los Ayuntamientos están cogiendo por costumbre anular o cambiar nuestro día de trabajo por fiestas y otras celebraciones». Pasó recientemente en Redondela, donde el Concello quiso eliminar tres días de feria por coincidir con festivos locales. Esto provocó las quejas del colectivo de ambulantes, que propuso tres fechas alternativas que el Concello acabó aceptando. En el caso de Ponteareas, el Concello ya marcó de inicio una fecha alternativa, pero el colectivo no la acepta al ser un día de semana.