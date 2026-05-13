Investigados el dueño y el conductor de un tractor por el incendio de Ponteareas que arrasó 750 hectáreas

El primer gran incendio del año en Galicia se produjo durante el pasado mes de abril en Ponteareas, Mos y Pazos de Borbén. Las altas temperaturas, sobre los 30 grados, sumadas a las potentes rachas de viento avivaron las llamas hasta calcinar unas 750 hectáreas. El origen del fuego se detectó en un tractor que se encontraba realizando tareas forestales en la Serra do Galleiro. Ahora el Seprona investiga al dueño del vehículo y al hombre que lo operaba, vecinos de Bueu y Fornelos de Montes, respectivamente.

Las indagaciones del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Ponteareas y la Unidad de Investigación de Incendios Forestales (UIFO) han determinado recientemente que tanto el propietario del tractor como la persona que lo manejaba pudieron cometer una negligencia aquel 6 de abril de 2026 a las 14.47 horas. Se trata de un vecino de Bueu de 49 años y otro de 32 de Fornelos de Montes, que están siendo investigados por un presunto delito de incendio forestal.

Las llamas, que quemaron 550 ha de monte arbolado y unas 200 de matorral, llegaron a amenazar incluso el núcleo poblacional de Galleiro, lo que llevó en su día al gobierno gallego a establecer el nivel 2 de alerta.

La Guardia Civil «continúa trabajando para esclarecer todos los hechos relacionados con este grave incendio forestal», comunica a través de una nota de prensa en la que, al mismo tiempo, recuerda «la importancia de extremar las precauciones en trabajos en zonas forestales, especialmente en periodos de riesgo elevado» de fuegos.