Diseño
A Caniza impulsa un certamen de moda en homenaje a José Castro
Se dirige a jóvenes talentos, de entre 18 y 35 años, y tendrá un premio único de 1.000 euros
A Caniza recordará la figura del diseñador José Castro con la celebración del primer Certamen de Moda para Jóvenes Talentos José Castro. La iniciativa, impulsada para la Asociación Cultural y Artística José Castro, en colaboración con el Concello, se dirige a jóvenes de entre 18 a 35 años empadronados en Galicia o estudiantes no gallegos que cursen sus estudios en centros gallegos, y contará con un premio único de 1.000 euros para la colección ganadora.
El certamen nace con el objetivo de apoyar, promover y visibilizar el talento emergente de la moda gallega, tal y como quedó reflejado en el acto de presentación de dicha iniciativa, que tuvo lugar ayer en el Concello de A Caniza, con la participación del alcalde, Luis Piña, y miembros de la Asociación, entre ellos la madre y tía del diseñador, Rosa y Araceli Rodríguez, acompañadas del también diseñador cañicense Cristóbal Vidal.
En su intervención, el alcalde agradeció el trabajo y la implicación de la Asociación Cultural y Artística José Castro por impulsar dicho certamen, destacando que «no solo sirve para apoyar y dar oportunidades a los nuevos talentos de la moda gallega, sino también para mantener vivo y dar voz al legado de José Castro, que siempre llevó con orgullo el nombre de A Caniza y mantuvo una estrecha vinculación con su villa natal».
El plazo de inscripción abrió ayer y las propuestas podrán presentarse hasta el 1 de julio de 2026. La colección ganadora desfilará en el desfile de moda del XV Curso de Diseño y Patronaje de Cristobal Vidal, que tendrá lugar el 26 de septiembre de 2026 en el Auditorio Municipal del Concello de A Caniza.
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